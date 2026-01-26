KCC실리콘, 印서 실리콘 뷰티 소재 경쟁력 알린다

'HPCI 인디아 2026' 참가



KCC실리콘은 오는 27일(현지시간)부터 인도 뭄바이 '지오 월드 컨벤션 센터(Jio World Convention Centre)' 전시장에서 열리는 'HPCI 인디아 2026'에 참가해 차세대 실리콘 기반 뷰티 소재를 선보인다고 26일 밝혔다.

HPCI 인디아는 인도 및 글로벌 뷰티·생활용품 산업의 최신 트렌드와 기술 혁신을 한눈에 살펴볼 수 있는 대표 전시회다. 매년 250개 이상의 글로벌 기업이 참가해 원료 및 활성 성분, 제형 기술, 지속가능 소재 등 화장품 개발 전반을 아우르는 솔루션이 전시된다.

KCC실리콘은 이번 전시회를 통해 감각적인 사용감과 기능성을 동시에 구현한 스페셜티 실리콘 라인업을 선보이고, KCC실리콘이 보유한 기술력을 글로벌 고객들에게 알릴 계획이다. 부스에서 다양한 제형에 적용 가능한 제품들을 선보이고, 제형 데모를 통한 체험과 기술 상담을 진행하는 등 해외 파트너 및 바이어를 대상으로 한 맞춤형 기술 미팅을 통해 협업 기회를 모색한다.

KCC실리콘은 "기회의 땅이라 불리는 인도를 비롯한 서남아시아 시장에 특화된 제형 니즈를 면밀히 파악하는 한편, 글로벌 고객사와의 접점을 확대함으로써 제품 공동 개발 기회를 높이고 장기 파트너십을 공고히 하기 위해 이번 전시에 참여했다"고 밝혔다. 이번 전시 참가를 계기로 해외 시장에서의 입지를 한층 강화하고, 뷰티·퍼스널케어 산업 전반에서 고객 니즈에 최적화된 솔루션을 제공함으로써 글로벌 시장에서 지속적인 성장을 이어간다는 방침이다.

한편 인도는 거대 인구를 기반으로 사회관계망서비스(SNS) 사용자 확산 젊은 소비자층 확대 등 뷰티 및 퍼스널케어 시장이 빠르게 성장하고 있는 국가다. 카인드라이프와 시장조사기관 데이텀 인텔리전스 보고서에 따르면 인도의 뷰티·퍼스널케어 시장 규모는 2030년 약 450억달러(약 66조원)로 확대될 것으로 전망된다.

KCC실리콘 관계자는 "축적된 기술력과 생산 인프라를 기반으로 친환경·지속가능 소재 트렌드에 부합하는 혁신 제품을 꾸준히 선보이며 서남아시아를 넘어 글로벌 고객과의 신뢰를 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



