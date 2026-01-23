자생한방병원 "딸기, 과다 섭취 시 혈당 상승…적정량 섭취해야"

1회 적정 섭취량 10개, 일 2회 제한

자생한방병원이 겨울철 대표 과일인 딸기 섭취가 건강에 좋지만, 과다 섭취 시 혈당이 상승할 수 있다고 섭취에 주의할 것을 23일 당부했다.

염승철 광주자생한방병원 병원장. 자생한방병원 AD 원본보기 아이콘

자생한방병원에 따르면 딸기는 항산화 성분이 풍부한 과일이다. 딸기의 붉은색을 내는 안토시아닌과 폴리페놀은 체내 활성산소를 억제해 혈관 건강을 돕고 염증 반응을 완화하는 데 기여한다. 또한 식이섬유가 풍부해 장운동을 촉진하고 소화 기능 개선과 배변 활동에도 긍정적 영향을 준다.

다만 딸기 관련 디저트를 과다 섭취할 경우 당분이 단시간 내 증가할 수 있어 적정량을 지키는 것이 중요하다. 당도 높은 음식을 짧은 시간 내 많이 섭취하면 췌장에서 인슐린이 다량 분비돼 혈당이 급상승하는 부작용이 발생하기 때문이다.

아울러 고당류 섭취 후 곧이어 혈당이 급하강하여 저혈당 증상(무기력, 졸림, 허기, 짜증)이 나타나기도 하며, 이러한 식습관이 반복될 경우 당뇨병은 물론, 근골격계 질환까지도 야기될 수 있다. 실제 자생한방병원 척추관절연구소가 SCI(E)급 국제학술지 '플로스원'(PLoS One)에 게재한 연구에 따르면 당뇨병 환자의 무릎 관절염 유병률이 대조군보다 1.26배 높은 것으로 나타났다.

딸기 자체도 개인의 체질과 건강 상태에 따라 섭취량 등을 조절하는 것이 바람직하다. 대한영양사협회 지침에 따르면 딸기 1회 적정 섭취량은 10개, 하루 2회 섭취로 제한된다.

염승철 광주자생한방병원 병원장은 "딸기는 면역력과 진액을 보충하고 체내 균형을 돕는 성질을 지닌 과일로, 겨울철 컨디션 관리에 도움이 될 수 있다"며 "다만 체질과 건강 상태에 따라 적절한 양을 지키는 것이 무엇보다 중요하다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



