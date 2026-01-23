[포토] ‘캄보디아 스캠’ 한국인 피의자 송환

캄보디아 스캠 조직에서 활동하다 검거된 한국인 피의자 73명이 23일 인천국제공항을 통해 강제 송환되고 있다.







