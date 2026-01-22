전진선 군수 “민생과 미래, 현장서 답 찾겠다"…‘현장 밀착 행정’ 실천

양평군, ‘2026 소통한마당’ 성료

12개 읍·면 돌며 ‘현장 밀착 행정’ 실천

경기 양평군(군수 전진선)이 지난 6일 양평읍을 시작으로 21일 개군면까지 관내 12개 읍·면을 순회하며 진행한 '2026년 군민과 함께하는 소통한마당'을 성황리에 마무리했다.

22일 양평군에 따르면 이번 행사는 단순한 군정 보고의 틀을 깨고 각 지역의 정체성을 담아낸 무대 구성과 군민이 직접 참여하는 대화형 방식을 도입해 진정한 의미의 '소통 행정'을 실천했다는 평가를 받고 있다.

올해 소통한마당의 가장 큰 변화는 12개 읍·면의 고유한 정체성을 무대에 담아낸 점이다.

각 읍·면의 특색을 반영한 키워드와 사진을 활용해 무대 현수막을 제작함으로써, 행사 공간 자체가 해당 지역의 현재와 미래를 상징하는 장치로 기능하도록 했다. '양평의 중심, 양평읍', '스포츠와 힐링의 도시 강상면', '두물이 만나는 정원의 도시 양서면', '전쟁의 기억에서 평화의 도시로, 지평면' 등 읍·면별 상징 문구는 주민들의 공감을 이끌며 각 지역이 지향하는 발전 방향을 자연스럽게 공유하는 계기가 됐다.

소통한마당의 첫 순서로 전진선 양평군수는 2026년 군정 성과와 군정 계획을 종합적으로 설명하며 군정 운영 방향을 '민생 보호 강화', '관광문화벨트 완성', '미래도시 도약'의 세 가지 축으로 제시했다.

이어 각 읍·면장이 2026년에 추진될 읍·면별 주요 사업과 중점 과제를 공유함으로써, 군정 계획이 추상적인 구호에 그치지 않고 '우리 동네의 구체적인 변화'로 이해될 수 있도록 했다.

군민과의 대화 시간에는 상·하수도, 도로·교통, 복지·환경 등 생활과 밀접한 건의사항 총 183건이 접수됐으며, 국·소장 등 간부 공무원들이 무대에 함께 올라 주민들의 목소리를 직접 듣고 답변하는 방식으로 진행됐다. 이는 기존의 좌석 답변 방식에서 벗어나 주민과 눈을 맞추고 호흡하며 소통하는 실질적인 대화 구조로의 전환이라는 평가를 받고 있다.

전진선 양평군수는 "이번 소통한마당은 군정의 성과를 설명하는 자리를 넘어, 군민과 함께 2026년 양평의 방향을 그려본 시간이었다"며 "현장에서 들은 소중한 의견을 군정에 충실히 반영해 군민이 변화를 체감할 수 있는 정책으로 이어가겠다"고 말했다.

양평군은 앞으로도 군정 운영 과정을 군민과 투명하게 공유하고, 현장에서 답을 찾는 소통행정을 통해 '희망과 감동이 흐르는 매력양평' 실현에 박차를 가할 계획이다. 아울러 이번 소통한마당에서 접수된 건의사항은 부서별 검토를 거쳐 조치 계획을 수립하고, 양평군청 누리집을 통해 공개될 예정이다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



