뉴욕증시, "그린란드에 무력 사용 없다" 트럼프 발언에 일제 반등…美 국채·달러 투매 진정

트럼프, 다보스 연설서 군사 옵션 배제

시장 안도하며 전날 '셀 아메리카' 충격 완화

"그린란드 확보 즉각 협상 추진"…갈등 불씨 남겨

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 21일(현지시간) 일제히 반등세다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합을 위한 군사적 옵션 가능성을 공식적으로 배제하면서, 전날 촉발됐던 달러 자산 투매 움직임이 진정된 영향이다.

이날 뉴욕 주식시장에서 오전 10시39분 현재 블루칩 중심의 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 462.04포인트(0.95%) 상승한 4만8950.63을 기록 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 67.69포인트(1.0%) 오른 6864.55, 기술주 중심의 나스닥지수는 241.844포인트(1.05%) 뛴 2만3196.166에 거래되고 있다.

전날 급락했던 증시가 반등한 배경으로는 트럼프 대통령이 그린란드 문제와 관련한 무력 사용을 배제하겠다고 언급한 점이 자리하고 있다. 그는 이날 스위스 다보스 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 연설에서 그린란드 확보를 위한 즉각적인 협상 추진 의사를 밝히면서도, 군사적 수단은 사용하지 않겠다고 선을 그었다. 트럼프 대통령은 "사람들은 내가 무력을 쓸 것이라 생각하지만 그럴 필요가 없다"며 "난 무력 사용을 원하지 않고, 사용하지도 않을 것"이라고 말했다.

다만 그는 "미국만이 이 거대한 땅덩어리, 이 거대한 얼음 덩어리를 보호할 수 있다"며 "그린란드를 개발하고 개선해 유럽에 이롭고 안전하게 만들 수 있고, 이는 미국에도 이익이 된다"고 언급하는 등 병합 의지를 거듭 드러내 향후 갈등이 지속될 가능성을 남겼다.

앞서 미국의 그린란드 병합 추진을 둘러싸고 미국과 유럽 간 갈등이 무역 전쟁으로 확산될 수 있다는 우려가 커지면서, 전날 미국 주식과 국채, 달러가 동시에 하락하는 이른바 '셀 아메리카' 현상이 나타났다. 트럼프 대통령이 이날도 그린란드 확보에 대한 강한 의지를 재차 강조했지만, 시장은 당장 무력 충돌 가능성이 배제된 점에 주목하며 불안 심리를 일부 누그러뜨리는 모습이다.

이에 따라 전날 촉발됐던 국채와 달러 투매 움직임도 진정됐다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전 거래일 대비 1bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.28%, 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 전일 수준인 3.59%를 유지하고 있다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러 인덱스는 전일과 비슷한 98.38을 기록 중이다.

애넥스 웰스 매니지먼트의 브라이언 제이콥슨 수석 경제 전략가는 "트럼프 대통령은 유럽에 대한 관세 위협을 반복하지 않았고, 그린란드 문제에서도 무력 사용을 언급하지 않았다"며 "연설은 여전히 트럼프 대통령 스타일이었지만, 내용의 수위는 한층 낮아진 느낌"이라고 평가했다.

여기에 스콧 베선트 미국 재무부 장관도 다보스 포럼에서 크리스티안 제빙 도이체방크 최고경영자(CEO)와의 통화 사실을 언급하며, 유럽이 그린란드 갈등으로 미국 주식과 국채 등 자산 매각에 나설 수 있다는 도이체방크 보고서는 공식 입장이 아니라고 밝혔다고 전했다.

종목별로는 엔비디아가 1.79% 오르며 강세를 보이고 있다. 구글 모회사 알파벳은 2.15%, 애플은 0.7% 상승 중이다. 메타와 테슬라도 각각 1.27%, 2.27% 뛰며 상승 흐름에 동참했다. 반면 마이크로소프트(MS)는 0.91% 하락세를 나타내고 있다.





