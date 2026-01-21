노용석 중기1차관 "글로벌 창업허브 개소 철저히 준비"

21일 TF 3차 회의 개최

올 상반기 개소…입주기업 30곳 모집

중소벤처기업부는 21일 '글로벌 창업허브 태스크포스(TF) 3차 회의'를 열고 올 상반기 개소 예정인 글로벌 창업허브의 추진 현황과 운영 계획을 점검했다.

글로벌 창업허브 TF는 노용석 중기부 제1차관이 팀장을 맡아 허브 조성 및 프로그램 운영 준비 등 추진현황을 점검해 왔으며 이번 3차 회의에서는 운영기관으로 선정된 한국엔젤투자협회와 허브 운영방안을 논의했다.

노용석 중소벤처기업부 제1차관이 지난해 10월27일 세종 청사에서 열린 글로벌 창업허브 TF 킥오프 회의를 주재하고 있다. 중소벤처기업부

노 차관은 "허브 개소와 동시에 가시적인 성과가 나타날 수 있도록 철저히 준비해달라"고 당부하며 한국엔젤투자협회의 민간 주도적인 운영 방향과 정부의 스타트업 육성정책이 유기적으로 기능할 수 있도록 프로그램 운영에 대한 심도 있는 고민을 주문했다.

회의 이후 노 차관은 맞은편에 위치한 허브 조성지를 방문해 대수선 및 내부 인테리어 공사 현장을 점검했다. 그는 안전을 최우선으로 관리하도록 당부하는 한편 신속히 공사가 마무리될 수 있도록 현장 관계자들을 독려했다.

중기부는 글로벌 창업허브 60여개 전용 공간 중 30개사를 공개 모집할 예정이다. 자세한 내용은 이달 말 K스타트업 누리집에 공지할 계획이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



