코레일, 설 연휴 승차권 123.7만석 판매…예매율 59.7%

한국철도공사는 설 연휴기간 운행될 열차의 승차권 예매로 공급 좌석 207만석 중 123만7000석(59.7%)이 판매됐다고 21일 밝혔다.

설 승차권 예매는 지난 15~16일, 19~21일 진행됐다. 올해는 지난해보다 설 연휴기간이 짧아 예매 좌석이 48만5000석 줄었지만, 예매율은 8%p 증가했다. 지난해 설 예매율은 51.7%, 판매 좌석은 172만석이다. 올해 설 연휴는 6일로, 지난해 설 연휴 10일보다 4일이 적다.

주요 노선별 예매율은 ▲경부선 68.1% ▲경전선 60.9% ▲호남선 62.8% ▲전라선 66.3% ▲강릉선 44.6% ▲중앙선 74.6% ▲동해선 49.6% 등이다.

일자별 예매율은 설 당일인 내달 17일이 68.7%로 가장 높다. 하행선은 내달 14일(87.1%), 상행선은 내달 18일(90.1%)이 높은 예매율을 보였다. 열차별 예매율은 KTX가 103만7000석으로 69.4%, 일반열차는 20만석으로 34.6%로 집계된다.

예매한 승차권은 오는 22일 자정부터 결제할 수 있다. 결제기한은 오는 25일까지다. 단 교통약자 사전예매 결제기한은 28일까지다. 기간 내 결제되지 않은 승차권은 자동으로 취소돼 예약 대기 신청자에게 순차적으로 배정된다.

잔여석은 이날(21일) 오후 3시부터 모바일 앱 '코레일톡', 코레일 홈페이지, 역 창구와 자동발매기에서 구매할 수 있다.

이번 설부터는 온라인 중고거래 플랫폼에서 이뤄지는 암표 거래를 차단하기 위해 '미스터리 쇼퍼(암행 단속원)' 방식도 도입된다. 단속에 적발되면 강제 탈회 조치와 국토교통부, 경찰청 등 관계기관 수사 의뢰 등 법적 조치가 진행된다.

한편 코레일은 설 연휴 승차권 예매 고객을 대상으로 2억원 상당의 페이백·할인 이벤트도 진행한다. 이벤트 당첨자는 22일~28일 네이버페이·토스페이·카카오페이 등 7개 결제 수단으로 결제한 고객 중 결제사 추첨 또는 선착순 방식으로 선정한다. 선정 인원은 총 7만2000명이다.

또 7개 결제 수단을 이용한 고객 중 결제금액이 큰 상위 2800명에게는 열차 운임 할인쿠폰(5000원)을 추가로 증정한다. 기타 자세한 내용은 '코레일톡'과 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



