장인화 포스코 회장, 다보스포럼서 '탈탄소·공급망 협력' 강조

지난해 이어 두번째 참석

장인화 포스코그룹 회장이 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼 연차총회(다보스포럼)에 참석해 새로운 사업 기회를 모색한다. 장 회장은 지난해에 이어 올해 두 번째로 다보스포럼을 찾았다.

장인화 포스코 회장이 지난해 10월30일 경북 경주 예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고 경영자(CEO) 서밋(Summit) '세션 10 : 탄력적이고 친환경적인 글로벌 공급망 구축'에서 연설하고 있다.

장 회장은 22일 열리는 마이닝앤메탈스거버너스미팅(Mining and Metals Governors Meeting)에 참석해 기술 혁신을 통한 철강의 탈탄소 전환과 글로벌 공급망 전 영역에 걸친 협력 확대 필요성을 강조할 것으로 전망된다. 마이닝앤메탈스거버너스미팅에는 세계 주요 철강사 및 원료사의 최고경영자(CEO)들이 총출동한다.

장 회장은 지난해 10월 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋(Summit) 기조연설에서도 지속 가능하고 회복력 있는 글로벌 공급망 구축을 위한 다자간 협력과 연대의 중요성을 강조한 바 있다.

한편 포스코그룹은 다보스포럼 기간 동안 '포스코 파빌리온(POSCO Pavilion)'을 운영하며 주요 기업인들과의 비즈니스 미팅을 지원하고, 포스코 수소환원제철 기술의 우수성도 홍보하고 있다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



