트럼프 "알래스카 천연가스 사업, 韓日덕에 전례없는 재원 마련"

"아시아로 천연가스 수출 위한 프로젝트 착수"

도널드 트럼프 미국 대통령이 알래스카 액화천연가스(LNG) 파이프라인 사업과 관련해 "한국, 일본과 (무역) 합의를 타결하면서 우리는 전례 없는 수준의 자금을 확보했다"고 말했다.

트럼프 대통령은 20일(현지시간) 백악관 브리핑에서 트럼프 2기 행정부의 지난 1년간 경제 성과에 대해 언급하던 중 "아시아로 천연가스를 수출하기 위한 알래스카 파이프라인 프로젝트에 착수했다"며 이같이 밝혔다.

앞서 미국과 무역 합의를 통해 한국은 3500억달러, 일본은 5500억달러 규모의 대미 투자를 조건으로 각각 25%이던 상호관세를 15%로 낮췄다.

지난해 11월 한미 정부가 서명한 '한미 전략적 투자에 관한 양해각서(MOU)'에 따르면 3500억달러 대미 투자액 가운데 1500억달러는 조선 분야 투자액이다. 나머지 2000억달러 투자 분야는 미국 대통령이 상무장관이 위원장인 투자위원회의 추천을 받아 선정하되, 투자위원회는 사전에 한국 산업통상부 장관이 위원장으로 있는 협의위원회와 협의해 상업적으로 합리적인 투자만을 미국 대통령에게 추천하도록 했다.

구체적으로 2000억달러 투자 분야는 조선, 에너지, 반도체, 의약품, 핵심 광물, 인공지능·양자컴퓨팅 등으로, 양국의 경제 및 국가안보 이익을 증진하는 분야다. 알래스카 천연가스 프로젝트는 트럼프 대통령의 핵심 국정 과제 중 하나로, 주로 트럼프 행정부에서 한일 투자금 투입 가능성이 거론돼왔다.

하워드 러트닉 미 상무장관은 지난해 10월 엑스(X·옛 트위터)에 한국에서 투자받을 2000억달러 투자 대상과 관련해 "알래스카 천연가스 파이프라인, 에너지 기반 시설, 핵심 광물, 첨단제조업, 인공지능과 양자컴퓨터가 포함된다"고 밝힌 바 있다.

알래스카 LNG 개발 사업은 트럼프 대통령이 특별한 관심을 갖고 챙기는 프로젝트로 평가된다. 북극권 동토인 알래스카 노스슬로프 지역에서 추출한 천연가스를 약 1300여㎞의 가스관을 신설해 앵커리지 인근 부동항인 니키스키까지 운반해 액화한 뒤 수요지로 공급하는 것이 주요 내용이다. 가스관 설치 등에 소요되는 초기 사업비는 약 450억달러로 추산되며, 사업 성공을 위해 일본, 한국, 대만 등 LNG 핵심 수요국의 장기 구매가 필요할 것으로 보인다.





