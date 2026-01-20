춘천시보건소, 춘천체력인증센터와 업무협약

춘천시민의 건강증진 활동·체력수준 향상 도모

양 기관의 신뢰·우호증진 위한 홍보·업무 협력

강원도 춘천시보건소(소장 손은진)와 춘천체력인증센터(센터장 권기성)가 20일 강원대 백령스포츠센터에서 춘천시민의 건강증진 활동과 체력수준 향상 및 상호 교류·협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 춘천체력인증센터는 춘천시건강생활지원센터에서 운영하는 운동프로그램 참여자를 대상으로 사전·사후 체력측정을 실시할 예정이다. 또 분석 결과를 바탕으로 운동프로그램에 대한 효과성을 검증하고 프로그램 운영에 대한 개선점을 공유해 시민들의 체력증진과 건강관리 활동이 지속될 수 있도록 사업 추진에 공동 노력하기로 했다.

춘천시건강생활지원센터와 국민체력100 춘천체력인증센터는 이번 협약을 계기로 향후 다양한 건강증진 프로그램과 연계 사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

손은진 춘천시보건소장은 "이번 협약식을 통해 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 시민들에게 꼭 필요한 사업을 구상하고 실천해 춘천시민 누구나 건강한 삶을 누릴 수 있는 건강도시를 만들어가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

한편 우두동에 위치한 춘천시건강생활지원센터는 지난 2022년부터 운영되고 있으며, 북부권 지역주민 및 시민들에게 운동, 영양, 재활, 만성질환 등 다양한 건강증진 사업과 고령친화도시 구축을 위한 노쇠예방 관련 프로그램을 주도적으로 운영 중이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



