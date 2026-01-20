"디자인 모방 무관용"…코웨이, 디자인 모니터링 TF 추진

"공정 경쟁 질서 확립"

코웨이는 기업 핵심 자산인 디자인 지식재산권(IP) 보호를 위해 '디자인 모니터링 태스크포스(TF)' 구성을 추진한다고 20일 밝혔다.

코웨이는 최근 제품 디자인이 브랜드 경쟁력의 핵심 자산으로 부상하면서 시장 내 유사 디자인 논란이 반복되자 TF 신설해 조직 차원의 대응에 나선다는 방침이다. TF는 올해 1분기 내 공식 출범해 본격적인 활동에 들어갈 예정이다.

TF는 대표이사 직속으로 지식재산(IP), 법무, 상품기획, 디자인, R&D, 홍보 등 각 분야 전문가로 구성된 전사 협업 조직으로 운영한다. ▲국내외 경쟁사 제품 및 시장 동향 상시 모니터링 ▲유사 디자인 의심 사례 신속 분석 ▲지식재산권 침해 판단 기준 정교화 ▲침해 가능성이 확인될 경우 법적 조치 등 단계별 대응을 추진한다. 유사 디자인 발생 가능성을 조기에 차단하고, 브랜드 자산 침해 행위는 '무관용 원칙'에 따라 엄정하게 대응하겠다는 방침이다.

코웨이 관계자는 "코웨이만의 고유 디자인은 고객 신뢰와 브랜드 정체성이 집약된 핵심 자산"이라며 "디자인 카피에 대해서는 원칙에 따라 단호하게 대응하고, 시장 내 공정한 경쟁 질서가 확립될 수 있도록 앞장서겠다"고 했다.





