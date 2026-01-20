애플, 중국 판매량 2년만에 1위 탈환.. 4분기 점유율 21.8%

지난해 중국 점유율 15.4%→16.7%

애플이 중국 시장에서 분기 기준으로 2년 만에 시장점유율 1위를 탈환했다.

20일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 4분기 아이폰의 중국 시장 점유율은 21.8%를 기록했다. 지난해 같은 기간 시장점유율 16.8%보다 5.0%포인트 상승한 수치다.

애플이 중국 스마트폰 시장에서 분기 기준 1위를 기록한 것은 2023년 4분기 이후 처음이다. 같은 기간 중국 내 아이 출하량이 전년 같은 기간 대비 28.0% 증가한 영향이 크다.

지난해 4분기 판매 호조에 힘입어 애플의 지난해 전체 중국 스마트폰 시장 점유율은 전년 15.4%에서 16.7%로 상승했다. 시장 1위 화웨이(16.9%)를 바짝 추격하는 모습이다.

중국 경제매체 신랑제경은 핵심 메모리 반도체 공급 부족이 심화하는 상황에도 아이폰 17시리즈가 소비자 수요를 견인하며 중국 시장 점유율 회복에 긍정적인 영향을 미쳤다고 설명했다.

한편 지난해 중국 스마트폰 시장 점유율은 화웨이와 애플에 이어 비보(16.4%), 샤오미(15.7%), 오포(15.5%), 아너(13.4%) 순으로 집계됐다.





