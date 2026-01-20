본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원도, 산불 총력 대응…181개 기관 산불방지대책본부 조기 가동

이종구기자

입력2026.01.20 13:17

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2월 1일→1월 20일로 조기 가동
5월 15일까지 운영 계획
영동권 3400ℓ급 중형 헬기 포함
산불 진화 임차헬기 8대도 조기 배치

강원특별자치도(도지사 김진태)는 봄철 산불에 선제적으로 대응하기 위해 산불방지대책본부 운영 시기를 당초 2월 1일에서 1월 20일로 앞당겨 조기 가동에 들어갔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

AD
원본보기 아이콘

이에 따라 오는 5월 15일까지 도와 시군, 읍면동 등 181개 관서에 산불방지대책본부를 설치하고 도내 18개 시군에 산불감시원 1,264명과 재난대응단 1241명을 사전 배치해 비상근무 체계를 유지한다.


이번 조치는 건조한 기상 여건이 장기간 지속되고, 산불재난 국가위기경보가 '주의' 단계로 발령되는 등 산불 발생 가능성이 높은 상황을 종합적으로 고려한 선제 대응이다.

도는 산불 발생 시 신속한 상황 판단과 초기 진화를 위해 산불방지센터 산불 대응 상황실을 24시간 운영체제로 전환했다. 이와 함께 영동권을 중심으로 3400ℓ급 중형 헬기를 포함한 산불 진화 임차헬기 8대를 지난 19일부로 조기 배치했다.


김진태 강원특별자치도지사는 "산불 위험이 높은 상황에 대비해 대응 체계를 조기에 가동했다"며 "초기대응이 무엇보다 중요한 만큼 유관기관과의 공조를 강화해 도민 안전을 지켜나가겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'흑백요리사2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사라고 반대"

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

"다리 하나 놨다가 퇴출"…경고 무시한 두 도시의 교훈

"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다

카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

"불확실성에도 美증시 간다…S&P 8500 전망"

새로운 이슈 보기