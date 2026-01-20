본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

李대통령 "제3국 진출 韓기업, 노동탄압·인권침해 점검하라"

임철영기자

입력2026.01.20 12:21

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이 대통령, 국무회의 주재
"국가적 위신의 문제…국가적 망신과 손실 발생하지 않도록"

이재명 대통령이 20일 제3국에 진출한 한국 기업의 노동 탄압·인권침해 사례가 있는지 관계부처가 챙겨 일부 기업의 문제로 국가적 망신과 손실이 발생하지 않도록 해달라고 당부했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의를 주재하고 "우리 기업이 제3세계에 진출해 저임금 의존 사업을 할 경우 노동 탄압과 인권 침해를 하는 일이 있는지 외교부든, 노동부든, 산업부든 관련 부처에서 챙겨달라"고 주문했다.


그러면서 이 대통령은 "외국 기업이 국내에 들어와 노동 탄압·부당 해고하고 법원이 복직 판결을 해도 안 지키고 철수해서 다른 회사를 만들어 일감을 옮기는 일 등을 우리도 많이 겪어 봤다"고 언급했다.

이와 관련해 '국가적 위신'에 대한 문제라며 캄보디아에 진출한 기업의 부당해고 사례를 들었다. 이 대통령은 "개인이 한 일이고 인수 이전에 있었던 일이라고 하던데, 사실 그 회사를 인수했으면 경영진이 책임이 있는 것"이라며 "우리를 원망하지 않겠냐"고 말했다.


이어 이 대통령은 "대한민국이 국제적으로 인정을 받는 시기인데 구성원 일부의 아주 저급한 욕망 때문에 국가적 망신과 손실이 발생하지 않도록 각 부처에서 챙겨달라"고 했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'흑백요리사2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사라고 반대"

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

"다리 하나 놨다가 퇴출"…경고 무시한 두 도시의 교훈

"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다

카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

"불확실성에도 美증시 간다…S&P 8500 전망"

새로운 이슈 보기