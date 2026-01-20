한성숙 "청년 일자리 확대와 중기 인력난 완화는 시대적 과제"

중기부-고용노동부, 청년 일자리와 중소기업 인력난 완화 위한 업무협약

중소벤처기업부는 고용노동부와 중소기업·소상공인과 청년 일자리를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 정책 협력을 본격화하기로 했다고 20일 밝혔다.

이번 업무협약은 청년의 취업 기회를 넓히고, 중소기업과 소상공인이 겪고 있는 인력난을 완화하는 동시에 더 나은 근로환경 조성과 고용 안정성을 높이기 위한 범정부 차원의 협력 체계를 구축하는 데 양 부처의 공감대가 형성돼 마련됐다.

양 부처는 이번 협약을 통해 ▲청년과 중소기업 간 일자리 미스매치 해소 ▲신산업 수요에 부합하는 인력 양성 ▲현장 중심 고용·채용 지원 강화 ▲근로환경 개선과 지속 가능한 일자리 기반 마련 등을 위해 긴밀히 협력할 예정이다. 특히 청년들이 중소기업 현장에서 안정적으로 성장할 수 있도록 청년 취업 유망 중소기업을 발굴하고, 청년 채용 및 일 경험 기회 확대를 위해 중소기업을 지원해 나갈 예정이다.

지난달 발표한 '노동시장 AI 인재 양성 방안'에 따라 중소기업 인공지능 전환(AX) 지원 사업과 AI 직업훈련 사업을 연계하는 등 중소기업에 적합한 인재 양성도 지원한다. 또한 중소벤처기업부의 희망리턴패키지와 고용노동부의 국민취업지원제도 연계를 강화해 소상공인의 노동시장 재진입 등 안전망을 강화할 계획이다.

고용노동부는 청년의 노동시장 진입 부담을 완화하고 중소기업의 인력 확보를 지원하기 위해 취업 지원, 직업훈련, 고용서비스 전반을 연계해 나갈 계획이다. 중소벤처기업부는 중소기업·소상공인의 경영 안정과 성장 기반 강화를 통해 양질의 일자리가 창출될 수 있도록 지원을 강화한다.

한성숙 중소벤처기업부 장관은 "청년의 일자리 기회 확대와 중소기업 인력난 완화 및 소상공인 지원은 시대적 과제"라며 "중기부와 노동부의 업무협약은 단순한 협력 선언이 아니라, 이러한 시대적 과제를 해결하기 위한 실질적인 정책 시행과 제도 정비를 위한 첫걸음이라는 점에서 의미가 매우 크다"고 말했다.

김영훈 고용노동부 장관은 "이번 업무협약은 청년과 중소기업 모두가 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들기 위한 출발점"이라며 "청년에게는 기회를, 중소기업에는 인재를 연결하는 선순환 구조를 만들기 위해 고용노동부와 중소벤처기업부가 함께 정책적 역량을 집중하겠다"고 했다.





