스페인 고속열차 충돌, 최소 21명 사망…"한국인 피해 아직"

황윤주기자

입력2026.01.19 13:16

부상자 100명 넘어…사상자 늘어날듯
민영 철도사 열차 갑자기 탈선
반대 선로에서 오던 국영 철도사 열차와 충돌
외교부 "아직까지 한국인 피해 없어"

스페인 열차 충돌 현장에서 구조 작업을 진행 중이다. AFP연합뉴스

스페인에서 약 500명의 승객을 태운 두 고속열차가 정면으로 충돌해 최소 21명이 숨지고 100명이 넘는 부상자가 발생했다. 한국인 피해자는 아직까지 없는 것으로 확인됐다.


18일(현지시간) 로이터 통신 등에 따르면 이날 오후 6시 40분께 스페인 남부 코르도바주에서 열차 두 대가 정면으로 충돌하는 사고가 발생했다.

말라가에서 출발해 마드리드로 향하던 열차가 아다무즈 인근에서 탈선해 마주 오던 열차와 부딪혔다. 스페인 경찰은 사망자가 21명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 국영 텔레비전인 RTVE는 부상자가 100명에 달한다고 전했다.


이번 사고로 마드리드와 안달루시아 간 철도 운행은 중단됐다. 사고와 관련해 한국인의 피해는 아직 없는 것으로 전해졌다.


외교부 당국자는 "현지 공관은 우리 국민 피해 여부를 지속해 확인하고 있으며, 현재까지 접수되거나 파악된 우리 국민 피해는 없다"고 말했다.




황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
