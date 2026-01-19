중국 국가통계국은 19일 지난해 연말 기준 전국 인구가 14억489만명으로 전년 말 대비 339만명 감소했다고 밝혔다.
[속보]中 "작년 인구 14억489만명"…4년 연속 감소
2026년 01월 19일(월)
