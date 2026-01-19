본문 바로가기
기업은행, CES2026서 스타트업 글로벌 진출 지원

오규민기자

입력2026.01.19 09:45

7개 유망 업체와 IBK혁신관운영
코트라 통합한국관 부스도 운영 지원

IBK 기업은행 은 지난 6일부터 9일(현지시간)까지 미국 라스베이거스에서 개최된 CES2026에 참가해 국내 은행권 유일 단독 부스를 운영하며 벤처스타트업의 글로벌 진출을 지원했다고 밝혔다.


기업은행은 IBK혁신관에서 새로운 기술평가시스템, K-콘텐츠 투자프로세스, ESG 정밀진단시스템 등 IBK의 혁신금융을 소개하는 한편, 이를 통해 발굴한 7개 유망 스타트업과 함께 부스를 운영하며 글로벌 시장 진출을 지원했다. 코트라 통합한국관에 마련된 IBK창공관을 통해 15개 스타트업 기업의 전시 운영도 지원했다.

미국 라스베이거스에서 개최된 CES2026에서 관람객들이 IBK혁신관을 둘러보고 있다. IBK기업은행

이번 CES 현장에서는 빅데이터와 인공지능(AI)을 기반으로 기업의 미래 성장성을 예측하는 기술평가시스템이 관람객들의 눈길을 끌었다. 노용석 중소벤처기업부 제1차관도 IBK혁신관을 찾아 IBK의 혁신금융 시스템과 7개 유망 스타트업의 혁신 기술 및 서비스에 대한 설명을 들었다.

기업은행 관계자는 "이번 CES 2026은 IBK의 혁신금융 시스템과 이를 통해 발굴한 우리 기업들의 기술력을 전 세계에 알리는 의미 있는 시간이었다"며, "앞으로도 혁신기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 높일 수 있도록 지속적으로 지원해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
