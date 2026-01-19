본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

구리요금소 인근서 차량이 가드레일 충돌…2명 사망·2명 부상

이종구기자

입력2026.01.19 09:09

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰, 정확한 사고 경위 조사 중

지난 18일 오후 9시 14분쯤 경기 구리시 토평동 수도권제1순환고속도로 구리요금소 인근에서 주행 중이던 차량이 갓길 가드레일을 들이받는 사고가 났다.

지난 18일 오후 9시 14분쯤 경기 구리시 토평동 수도권제1순환고속도로 구리요금소 인근에서 주행 중이던 차량이 갓길 가드레일을 들이받는 사고가 났다. 경기도북부소방재난본부 제공

지난 18일 오후 9시 14분쯤 경기 구리시 토평동 수도권제1순환고속도로 구리요금소 인근에서 주행 중이던 차량이 갓길 가드레일을 들이받는 사고가 났다. 경기도북부소방재난본부 제공

AD
원본보기 아이콘

이 사고로 뒷좌석에 있던 60대 여성 2명이 숨지고 운전석과 조수석에 각각 앉아 있던 60대 남성 2명이 다쳐 치료받았다.


사고 직후 톨게이트 요금소 직원이 "차량 단독 사고가 발생했다"며 119에 최초 신고했으며 이후 관련 신고가 총 5건 접수되었다. 신고를 받고 출동한 소방 당국은 장비 11대와 인원 33명을 투입해 사고 수습 및 인명 구조를 실시했다.

현장에 출동한 소방 관계자는 "도착 당시 차량이 갓길 가드레일을 강하게 충격한 상태였다"고 전했다.


경찰은 현장 목격자와 톨게이트 주변 CCTV, 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 졸음운전이나 과속 여부 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있다. 특히 사고 장소가 톨게이트 진입을 앞둔 지점인 만큼 운전자의 운전 부주의 가능성 등을 포함해 다각도로 경위를 파악 중이다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 정도일 줄은" 상장하자마자 1조…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구 "이 정도일 줄은" 상장하자마자 1조…'대박' 터진 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북이 340만원, 진작 살걸"…D램·고환율 이중고

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

비수도권 지자체 77% 지방소멸 위험 높다… 10곳 중 6곳 "전망도 비관적"

새로운 이슈 보기