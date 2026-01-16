우리금융, 최대 7.5% 대한체육회 파트너 기념 적금 출시

'우리 Team Korea 적금'

월 최대 30만원까지 납입

10만좌 한도

우리은행이 우리금융지주의 '대한체육회 공식 파트너' 선정을 기념하고 오는 2월6일 개막하는 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 국가대표 선수단을 응원하기 위해 '우리 Team Korea 적금'을 출시했다.

이 상품은 1인 1계좌, 월 최대 30만 원까지 납입 가능한 12개월 만기 자유적립식 상품으로 총 10만좌 한도로 판매된다. 기본금리는 연 2.5%이며, 대한민국 국가대표팀의 성적과 고객의 이벤트 참여도에 따라 우대금리를 더해 최고 연 7.5%의 고금리를 제공한다.

우대금리는 최대 5.0%포인트까지 받을 수 있다. 세부 조건으로는 올림픽 국가대표 선수가 메달 획득 시(금메달 0.5%포인트, 은메달 0.2%포인트, 동메달 0.1%포인트) 우대금리 최대 3.0%포인트, 올림픽 폐막일인 2월22일까지 '우리WON뱅킹' 응원 게시판에 댓글 작성 시(건당 0.2%포인트) 최대 1.0%포인트가 적용된다. 상품 가입 시 예측한 대한민국의 최종 순위를 맞출 경우 1.0%포인트의 추가 우대금리가 제공된다.

국가대표 선수들을 응원하기 위한 경품 이벤트도 마련했다. 2월28일까지 '우리 Team Korea 적금' 가입 후 응원 게시판에 댓글을 남긴 고객 중 추첨을 통해 스타벅스 커피 쿠폰(300명)을 증정한다.

상품 가입 여부와 관계없이 누구나 참여 가능한 이벤트도 진행한다. 2월19일까지 우리WON뱅킹 이벤트 페이지에서 국가대표 종합순위와 메달 획득 수를 확인하고 응모하면, 추첨을 통해 뚜레쥬르 케이크 쿠폰(10명), 스탠리 텀블러(10명)를 제공한다.

이영 우리은행 개인상품마케팅부 리테일수신상품 팀장은 "국가대표 선수들의 땀과 열정을 고객과 함께 응원하기 위해 고객 참여형 상품을 출시했다"며 "이번 겨울 동계올림픽을 즐기며 금융 혜택도 함께 받아 가시길 바란다"고 말했다.





