본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

1년 만의 '고척 재입성'…임영웅, 오늘부터 사흘간 '하늘빛 축제'

이종길기자

입력2026.01.16 09:56

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전국투어 '아임 히어로' 서울 공연 개막
밴드 사운드로 꽉 채운 정규 2집 무대
공연장 외부는 '문화 체험의 장'으로

가수 임영웅

가수 임영웅

AD
원본보기 아이콘

가수 임영웅이 다시 고척스카이돔에 선다.


소속사 물고기뮤직은 임영웅이 16일부터 18일까지 사흘간 서울 고척스카이돔에서 전국투어 콘서트 '아임 히어로(IM HERO)'를 한다고 밝혔다. 고척돔 입성은 2024년 12월부터 2025년 1월까지 열렸던 '임영웅 리사이틀(RECITAL)' 이후 1년 만이다.

이번 공연의 핵심은 '사운드'와 '시야'다. 임영웅은 풍성한 라이브 밴드 연주를 기반으로 정규 2집 수록곡들과 기존 히트곡들을 새롭게 편곡해 선보인다. 깊고 단단한 보컬에 밴드의 웅장함을 더해 음악적 완성도를 한층 끌어올릴 예정이다.


관객을 향한 배려도 돋보인다. 소속사 측은 "고척돔이라는 거대한 공간의 한계를 극복하기 위해, 객석 어디서나 아티스트의 표정과 숨결을 느낄 수 있도록 초대형 전광판을 설치했다"며 "다채로운 무대 연출이 더해져 그 어느 때보다 화려한 축제가 될 것"이라고 예고했다.


공연장 외부는 단순한 대기 공간을 넘어 팬들을 위한 '문화 체험의 장'으로 변모한다. 임영웅을 향한 마음을 엽서에 담아 보내는 '아임 히어로 우체국', 지역별 투어의 추억을 기록하는 '기념 스탬프', 팬들의 모습을 전문적으로 담아주는 '아임 히어로 영원 사진사' 등 다양한 체험형 포토존이 마련된다. 콘서트를 단순한 관람이 아닌, 팬덤이 함께 즐기고 교감하는 축제로 만들겠다는 의도로 풀이된다.

서울을 달군 임영웅의 열기는 남쪽으로도 이어진다. 다음 달 6일부터 8일까지 부산 벡스코 제1전시장 1·2홀에서 전국투어의 열기를 이어갈 예정이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"척하며 살았습니다"…'조림 인간' 최강록이 재고가 된 당신에게 바치는 헌사

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이

"신생아 집 가요" 도로 위 한 장 사진이 만든 축하 릴레이

윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

가계대출 조였지만…韓 GDP 대비 부채비율 여전히 OECD 상위권

새로운 이슈 보기