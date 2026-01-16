LG화학, 장기지속형 비마약성 국소마취제 '엑스파렐' 도입

주사 한 번으로 최대 4일간 심한 수술 통증 관리

내년 국내 출시 목표

LG화학 이 수술 환자들의 통증을 긴 시간 관리할 수 있는 진통제를 도입한다.

LG화학은 통증관리 의약품에 특화된 미국 바이오 기업 파시라바이오사이언스(Pacira BioSciences)와 비마약성 수술용 국소마취제인 '엑스파렐(EXPAREL®)'의 아시아 지역 독점 판매 계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

엑스파렐은 파시라의 고유의 약효 지속 기술을 적용한 장기지속형 약물로 기존 일반적 국소마취제보다 긴 최대 96시간 통증 완화 효과를 제공하는 것이 특징이다.

엑스파렐은 다양한 수술 환자에 대한 임상 결과를 바탕으로 2011년 미국 식품의약국(FDA), 2020년 유럽의약품청(EMA)으로부터 판매 승인을 받았다. 누적 1500만명 이상 환자들이 엑스파렐을 사용해 수술 후 통증을 치료받았다.

LG화학은 "현재 국내 허가된 수술용 장기지속형 국소마취제가 없다는 점에서 향후 엑스파렐이 반복적 통증 치료를 최소화하고, 중독 등 부작용 위험이 큰 마약성 진통제 사용량을 줄이는 데 기여할 것"이라고 기대했다.

LG화학은 내년 국내 출시를 목표로 연내 식품의약품안전처에 품목허가를 신청할 계획이다.

한편, LG화학은 1회 투여 골관절염 치료제 '시노비안', 소염진통제 및 위산분비억제제 복합제 '비모보' 등 염증 및 통증 관리를 위한 제품부터 '타우로키트주(수술용 항균제)', '엑스파렐' 등 수술 전용 제품까지 근골격 사업 포트폴리오를 넓히며 고객들에게 보다 개선된 치료 옵션을 제시하고 있다.





