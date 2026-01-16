본문 바로가기
[날씨]전국 대체로 맑음…미세먼지 '나쁨'

임춘한기자

입력2026.01.16 07:46

금요일인 16일은 전국이 대체로 맑은 가운데 곳곳에 짙은 안개가 끼겠다.


경기 가평군 통일교 천정궁 일대 위로 겨울 안개가 지나가고 있다. 연합뉴스

경기 가평군 통일교 천정궁 일대 위로 겨울 안개가 지나가고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 1.2도, 인천 0.2도, 수원 1.1도, 춘천 -2.5도, 강릉 5.0도, 청주 -0.5도, 대전 -1.1도, 전주 0.1도, 광주 0.7도, 제주 5.7도, 대구 1.2도, 부산 8.9도, 울산 4.6도, 창원 5.2도 등이다. 낮 기온은 4∼16도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 수도권·강원 영동·충청권·광주·전북·대구는 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼2.0m, 서해·남해 0.5∼2.0m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr


