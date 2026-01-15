본문 바로가기
한국평가데이터, 과기부 주관 '2026 데이터바우처 공급기업' 선정

문채석기자

입력2026.01.15 09:29

기업 개요·재무·리스크 및 기술 데이터베이스 지원
1400만개 기업 DB…데이터 활용 전 단계별 부서운영

한국평가데이터는 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원에서 주관하는 '2026년 데이터바우처 지원사업'의 공급기업으로 선정됐다고 15일 밝혔다.


전 산업의 디지털 기반 데이터 활용 촉진과 데이터 수요 및 공급 생태계 조성을 목적으로 중소기업, 소상공인 등에게 데이터 상품과 활용 서비스 등을 지원하는 사업이다.

이번 사업을 통해 한국평가데이터는 기업 규모와 주소, 종업원 수 등 기본 개요 정보를 비롯해 매출액·영업이익 등 재무 데이터베이스(DB), 채무불이행 및 공공정보 등을 포함한 기업 리스크 DB, 지식재산권 등 정보를 담은 기술 DB까지 총 270여 개 항목의 데이터를 지원한다.


한국평가데이터는 자체 신용조사 및 평가 및 주요 금융기관 등을 통해 수집해 온 약 1400만개 국내 최대 기업 DB를 보유하고 있다. 또 각종 데이터 수집과 가공, 판매에 이르기까지 데이터 활용 전 단계별 담당 부서를 운영하고, 유기적 협조체계를 구축하고 있다.


한국평가데이터 관계자는 "20년 이상 축적해 온 국내 최대 DB를 토대로 데이터가 필요한 기업에 양질의 데이터를 제공하도록 노력하겠다"며 "한국평가데이터는 앞으로도 기업 데이터 기반 비즈니스 활성화와 이에 따른 부가가치 창출을 위해 데이터 사업 영역을 꾸준히 확대해 나갈 것"이라고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
