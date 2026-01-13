한병도 더불어민주당 원내대표가 13일 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다.
[포토] 원내대책회의 참석하는 한병도
2026년 01월 13일(화)
한병도 더불어민주당 원내대표가 13일 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다.
