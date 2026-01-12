李대통령, 오늘 종교지도자 오찬 간담회…'통합·상생' 논의

강유정 대변인 서면 브리핑

"종교계 지혜와 역량 경청"

이재명 대통령이 12일 청와대에서 국내 주요 종교 지도자들과 오찬 간담회를 갖고 국민 통합을 논의한다.

강유정 청와대 대변인은 이날 오전 서면 브리핑을 통해 "이번 행사는 새해를 맞아 국민 통합과 사회적 신뢰 회복이라는 시대적 과제를 다시 한번 확인하고, 분열과 갈등을 넘어 상생과 통합의 길로 나아가기 위해 종교계의 지혜와 역량을 경청하기 위해 마련됐다"고 설명했다.

불교계에서는 조계종 총무원장 진우스님, 천태종 총무원장 덕수스님, 태고종 총무원장 상진스님이 참석한다.

기독교계에서는 한국교회총연합 대표회장 김정석 목사, 한국기독교교회협의회 총무 박승렬 목사, 한국기독교총연합회 대표회장 고경환 목사가 자리한다.

천주교에서는 서울대교구 정순택 대주교와 한국천주교주교회의 의장 이용훈 주교가 참석 대상에 포함됐다.

원불교 나상호 교정원장, 유교 최종수 성균관장, 천도교 박인준 교령, 한국민족종교협의회 김령하 회장도 참석할 예정이다.

대통령실에서는 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장, 전성환 경청통합수석, 문진영 사회수석이, 정부에서는 최휘영 문화체육관광부 장관 등이 참석하는 것으로 알려졌다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>