새해가 와도 꿈쩍 않는 흡연자…금연 다짐, 20년 새 최저 수준

8명중 1명만 '한달 내 금연 계획'

조만간 담배를 끊겠다고 결심한 흡연자가 20년 사이 최저 수준으로 줄어든 것으로 나타났다.

11일 질병관리청이 공개한 '2024년 국민건강통계'에 따르면 19세 이상 현재 흡연자(궐련형 일반담배 기준) 가운데 한 달 안에 금연할 계획이 있다고 답한 비율은 12.7%였다. 전년(13.1%)보다 0.4%포인트 낮아진 수치로, 2005년 11.0%를 기록한 이후 거의 20년 만에 가장 낮다.

1개월 내 금연계획률은 담뱃값이 2500원에서 4500원으로 인상됐던 2015년 25.5%를 기록한 뒤 9년간 계속 내림세를 보인다. 담뱃값은 2015년 이후 10년 넘도록 4500원에 머물러 있다. 이를 고려하면 담배의 실질 가격은 오히려 하락한 셈이다.

성별로 보면 남성 흡연자의 1개월 내 금연계획률이 12.4%로 2023년(13.5%) 대비 1.1%포인트 하락했지만, 여성 흡연자의 금연계획률은 15.0%로 전년(10.7%) 대비 4.3%포인트 상승했다. 연령별로는 30~39세가 9.4%로 가장 낮은 수준을 기록해 2001년(7.7%) 이후 처음으로 한 자릿수로 떨어졌다. 그다음으로는 40대(11.2%), 60대(13.2%), 50대(14.4%)의 순이었다. 19~29세의 1개월 내 금연계획률은 16.3%로 모든 연령대 가운데 가장 높았다. 이는 20년 전인 2005년 조사 당시 30대(12.0%)와 40대(12.8%)의 금연계획률이 19~29세(10.0%)나 50대(10.3%)보다 높았던 것과 사뭇 다른 양상이다.

소득수준별로 보면 2024년 소득 하위 흡연자의 1개월 내 금연계획률은 7.9%로 소득 상위 흡연자(16.5%)의 절반 아래였다.

현재 흡연자 가운데 '지난 1년간 24시간 이상' 실제 금연을 시도해봤다는 이들의 비율은 47.8%로 전년(48.1%) 대비 소폭 하락했다. 여성의 금연시도율은 55.6%로 코로나 기간이던 2021년(45.2%)이나 2022년(40.8%)보다 10%포인트 이상 상승하며 코로나 이전 수준에 다다랐으나, 남성의 금연시도율은 46.7%로 2021년(46.0%)이나 2022년(46.6%) 조사 당시와 비슷했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>