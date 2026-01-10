美정부, '反트럼프 시위 거점' 미네소타주 저소득층 식비 중단

1억3000만달러 규모 연방지원금 중단

도널드 트럼프 행정부가 민주당 텃밭이자 반(反)트럼프 시위 거점으로 꼽히는 미네소타주에 대해 대대적 이민 단속에 이어 교육비·식비 등 복지 예산 지원을 중단했다.

브룩 롤린스 미국 농무부 장관은 9일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 사회복지 프로그램 전반에 제기된 광범위한 사기 의혹과 관련해 미네소타주와 미니애폴리스시에 연방 지원금 지급을 중단한다고 밝혔다. 이번에 중단된 연방 지원금 규모는 1억2900만달러(1800억원)에 달한다.

다만 지원 중단 대상 프로그램에 어떤 것이 있는지 구체적으로 언급하지 않았지만, 저소득층 영양보충지원프로그램(SNAP) 등이 대상이 될 것이라는 전망이 나온다.

블룸버그 통신에 따르면 SNAP은 농림부가 운영하는 '푸드 스탬프' 정책이다. 푸드 스탬프 지원을 받는 사람은 매달 들어오는 정부 지원금이 든 전자카드(EBT)로 슈퍼마켓 등에서 일정한 식료품을 구매할 수 있다.

미국인 8명에 1명꼴로 푸드 스탬프 혜택을 받고 있고, 1인당 월평균 지원금은 250~300달러 수준이다.

이민세관단속국(ICE) 요원이 미니애폴리스에서 민간인에게 총격을 가하는 사건이 발생하면서 해당 지역에서는 주민들의 대규모 시위가 격화되고 있는 가운데 나온 발표다.

트럼프 대통령은 집권 2기 들어 일리노이, 캘리포니아, 미네소타 등 민주당의 정치 거점이 되는 주들에 '분노'를 표출해왔다. 최근 들어 작년 대선에서 민주당 부통령 후보였던 팀 월즈 주지사가 이끄는 미네소타에 파상적인 압박을 가하고 있다.

최근 미연방 정부는 소말리아 이민자들의 복지 지원금 부정 수급 사건을 명분 삼아 미네소타주와 다른 4개 민주당 강세 주를 대상으로 사회복지 및 보육 예산 100억달러 지급을 중단한다고 발표했으나 지난 9일 법원에 의해 제동이 걸렸다.

연방정부의 정치적 압력에 당초 3선 도전에 나섰던 월즈 주지사는 출마 포기를 선언하면서 자신이 트럼프 대통령의 압력에 이기지 못하고 정치 경력을 포기하기로 했다고 토로했다.

그는 이번 총격 사건 직후 기자들과 만나 "미네소타를 향한 이런 끊임없는 공격은 이제 정말 잔인해졌다"며 "만약 내가 목적이었다면 당신은 이미 원하는 것을 얻었으니 내 사람들은 내버려 두라"고 말했다.

민간 재단 컨설턴트로 일하는 민주당원 플래너리 클라크는 월스트리트저널(WSJ)에 8살 아들이 다니는 미니애폴리스 학교에서 학부모들이 모임을 만드는 데 도움을 줬다고 말했다.

이민자 가정 자녀가 많이 다니는 이 학교의 학부모들로 구성된 자원봉사자들은 하교 시간에 버스 정거장과 학교 주변을 지키며 ICE 요원들로부터 자녀들을 '보호'하고 있다. 단속이 두려워 공공장소에 나가지 못하는 가족들을 위해 대신 물건을 사다 주는 이들도 있다.

호루라기는 트럼프식 이민 단속 작전에 반대하는 이들에게 새로운 상징물이 됐다. ICE 요원을 목격한 사람이 호루라기를 불어 주변 사람들에게 정보를 신속히 알리는 방식이다.

WSJ은 "미네소타와 연방 정부 간의 오랜 갈등이 마침내 폭발했다"며 "이 주는 대통령이 민주당 강세 지역을 겨냥해 온 행보의 상징이 됐고, 미네소타 주민들은 저항의 행동으로 맞서고 있다"고 전했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



