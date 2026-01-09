본문 바로가기
셰플러, 이달 말 아메리칸 익스프레스에 뜬다

노우래기자

입력2026.01.09 12:01

2026시즌 PGA 투어 첫 대회 선택
5년 연속 출격하다 작년 손 부상 불참
로즈, 번스, 캔틀레이, 그리핀도 등판

세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)가 이달 말부터 새 시즌을 시작한다.


오는 22일(현지시간)부터 나흘간 미국 캘리포니아주 라킨타에서 열리는 미국프로골프(PGA) 투어 아메리칸 익스프레스에 출전한다. 아메리칸 익스프레스 대회 조직위원회는 8일 사회관계망서비스(SNS) 통해 셰플러의 대회 출전을 알렸다. 올해 PGA 투어 2번째 대회다.

스코티 셰플러가 이달 말 열리는 아메리칸 익스프레스에 출전한다. AFP연합뉴스

셰플러는 아메리칸 익스프레스에 2024년까지 5년 연속 출전하다가 작년에는 손 부상이 낫지 않아 불참했다. 이 대회에는 셰플러 외에 저스틴 로즈(잉글랜드), 샘 번스, 패트릭 캔틀레이, 벤 그리핀(이상 미국) 등이 등판한다. 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 15일부터 나흘간 아랍에미리트(UAE)에서 벌어지는 DP월드투어 두바이 인비테이셔널에 출격한다.

2026시즌 PGA 투어는 15일부터 미국 하와이주에서 개최되는 소니 오픈을 개막전으로 치른다. 이후 아메리칸 익스프레스, 파머스 인슈어런스 오픈, WM 피닉스 오픈, AT&T 페블비치 프로암, 제네시스 인비테이셔널, 코그니전트 클래식이 이어진다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
