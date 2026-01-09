본문 바로가기
트럼프 "인텔 CEO와 만나"…美투자성과 자화자찬

차민영기자

입력2026.01.09 09:16

시계아이콘00분 45초 소요
언론사 홈 구독
트루스소셜서 회동 사실 언급

립부탄 인텔 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스

립부탄 인텔 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스

원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 립부탄 인텔 최고경영자(CEO)와의 회동을 언급하며 미 행정부의 투자 성과를 강조했다.


그는 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에서 "방금 립부탄 CEO와 훌륭한 회의를 했다"면서 이같이 밝혔다.

그는 또 "인텔은 미국에서 최초로 설계·제조·패키징된 '서브 2나노미터(㎚) 중앙처리장치(CPU) 프로세서'를 막 출시했다"며 인텔의 신제품을 소개하기도 했다. 이는 금주 라스베이거스에서 개막한 'CES 2026'에서 소개됐다.


트럼프 대통령은 또 "미국 정부는 인텔 주주가 된 것을 자랑스럽게 생각한다"며 "지분 보유를 통해 단 4개월 만에 미국 국민을 위해 수백억 달러의 수익을 이미 창출했다. 우리는 훌륭한 거래를 성사시켰고, 인텔 역시 마찬가지"라고 자화자찬했다.


그러면서 "미국은 최첨단 칩 제조를 다시 미국으로 가져오기로 결심했으며, 바로 그 일이 지금 벌어지고 있다"고 강조했다.

앞서 미 정부는 지난 8월 칩스법(Chips Act) 등을 통해 확보한 자금으로 미 반도체 기업 인텔 지분 약 10%를 확보해 최대 주주에 등극했다. 당시는 인텔이 반도체 경쟁력 약화로 경영난을 겪고 있던 때였다.


미 경제매체 CNBC에 따르면 인텔 주가는 작년 정부 투자 발표 후 75% 오른 상태다. 미 정부가 보유한 지분가치도 180억달러를 넘어섰다.


다만 CNBC는 "인텔은 미국 내 반도체 파운드리 사업 구축을 위해 수백억 달러를 투자하겠다고 약속했지만, 여전히 AMD, 엔비디아와 마찬가지로 대만 TSMC에 생산을 의존하고 있다"고 전했다.


한편, 인텔은 이날 장 마감 후 전장 대비 1.29% 오른 41.64달러에 거래되고 있다. 정규장에선 인공지능(AI) 등 기술주들의 집단 부진 속에서 3.57% 하락 마감했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

