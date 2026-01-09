본문 바로가기
원주시, 2025년 공약 추진 상황 점검…완료율 92.4%

이종구기자

입력2026.01.09 07:32

전체 132건 공약 중 122건 완료
전년 말 대비 20.8% 증가

강원도 원주시가 2025년 말 기준 민선8기 공약 추진 상황을 점검한 결과, 전체 132건 가운데 122건을 이행해 완료율이 92.4%로 집계됐다.

원주시청 전경. 원주시 제공

원주시청 전경. 원주시 제공

지난 한 해 동안 총 21건의 공약이 추가로 완료되면서 전년도 말 대비 완료율이 15.9% 상승한 것으로 나타났다.


2025년에 완료된 주요 사업은 ▲공공 산후 조리비 지원 ▲무삼공원 주차장 조성 ▲섬강 체육공원 조성 ▲풋살 경기장 야간 조명탑 설치 ▲테니스 실내 전용 경기장 ▲태권도 장애인 실업팀 창단 등이다.

분야별 공약 이행 현황을 보면, 경제 분야 77%, 안전·민원 분야 96%, 건강 분야 69%의 완료율을 보였으며, 문화·평등 분야는 모두 완료된 것으로 확인됐다.


원주시 관계자는 "공약 이행 현황을 정기적으로 점검하고 공개해 행정의 투명성과 신뢰성을 높이겠다"며 "남은 과제들도 계획대로 추진될 수 있도록 지속적으로 관리해 나가겠다"고 말했다.




원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr


