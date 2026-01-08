[포토] 국민의힘 통일위원회, 태영호 고문 임명장 수여

장동혁 국민의힘 대표가 8일 국회에서 열린 통일위원회 임명장 수여식에서 태영호 고문에게 임명장을 수여하고 있다.







