광주시, 신년 인사회 개최…50만 자족도시 완성·경제 도약 다짐

이종구기자

입력2026.01.08 11:04

광주시, 2026 신년 인사회 개최
방세환 시장 "기업 SOS 성과 잇는다"
맞춤형 지원으로 지역 경제 활성화 총력

경기 광주시는 지난 7일 광주하남상공회의소에서 지역 기업인과 관계기관 관계자들이 참석한 가운데 '2026년 신년 인사회'를 개최했다.

광주시가 지난 7일 광주하남상공회의소에서 지역 기업인과 관계기관 관계자들이 참석한 가운데 '2026년 신년 인사회'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

이날 행사에는 방세환 시장을 비롯해 김대순 경기도 행정2부지사, 지역 내 지역구 국회의원, 도·시의원, 주요 기관·단체장, 기업인 등 200여 명이 참석해 새해 인사를 나누고 지역 경제 발전을 위한 협력 의지를 다졌다.


이성하 광주하남상공회의소 회장은 신년사를 통해 "광주시와의 긴밀한 협력을 바탕으로 기업환경 개선과 규제 완화에 힘쓰고 지역 기업의 안정적인 경영 여건 조성을 위해 적극적인 지원에 나서겠다"고 밝혔다.

이에 대해 방 시장은 축사에서 "어려운 대내외 경제 여건 속에서도 지역 경제를 지켜온 기업인 여러분께 깊이 감사드린다"며 "민선 8기를 마무리하는 해인 만큼 정주환경 개선과 산업관광벨트 구축, 여가 공간 확충을 통해 지속가능한 50만 자족형 도시 완성을 시민들이 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

광주시가 지난 7일 광주하남상공회의소에서 지역 기업인과 관계기관 관계자들이 참석한 가운데 '2026년 신년 인사회'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

이어 "기업SOS 활동 최우수 수상의 성과를 바탕으로 기업 현장의 목소리를 신속히 정책에 반영하고 금융·기술·판로·환경 개선 등 맞춤형 기업 지원 시책을 통해 중소기업의 지속 가능한 성장을 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.


한편, 시는 앞으로도 기업인들이 정책 변화를 현장에서 체감할 수 있도록 기업 지원 시책을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
