[포토] 발언하는 여한구 통상교섭본부장

여한구 통상교섭본부장이 8일 서울 중구 대한상의에서 열린 '53차 통상추진위원회'에 참석, 모두발언을 하고 있다. 이날 회의에서 최근 한미 간 통상 이슈로 떠오른 국내 디지털 입법 관련 대응 방안을 집중적으로 점검했다.







