신영호 충남도의원, 민주당 '공천 헌금 의혹' 특검 촉구

충청취재본부 이병렬기자

입력2026.01.06 10:41

"지방선거 앞두고 의혹 정리 필요…공정성 훼손 우려"

신영호 충남도의원

신영호 충남도의원

신영호 충남도의원이 오는 6월 3일 치러지는 지방선거를 앞두고 더불어민주당을 둘러싼 공천 헌금·돈 공천 의혹과 관련해 특검 도입을 촉구했다.


신 의원은 6일 자신의 SNS를 통해 "지방선거를 준비 중인 다수의 출마 예정자들에게 공천은 모든 노력의 출발선"이라며 "그 출발선을 둘러싼 공천 헌금 의혹이 해소되지 않은 채 선거로 가는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔다.

이어 "최근 민주당 내에서 제기된 공천 헌금 의혹이 단순한 개인 문제를 넘어 구조적 논란으로 확산되고 있다"고 주장했다.


그는 "이른바 '쩐당대회' 관련 재판이 마무리된 이후 다시 공천을 둘러싼 금전 의혹이 제기됐다"며 "의혹의 성격이 가볍지 않다"고 강조했다.


또 "탄원서가 당 대표실에 전달됐으나 의혹이 내부적으로 처리됐고, 핵심 의혹 인물이 출국한 상황에서도 수사기관이 출국금지 조치를 취하지 않았다"고 지적했다.

특히 "민주당이 특검 요구를 거부하고 "개인 문제"라는 입장을 유지하고 있다"고 꼬집었다.

신영호 충남도의원, 민주당 '공천 헌금 의혹' 특검 촉구 원본보기 아이콘

신 의원은 "의혹이 해소되지 않은 상태에서 지방선거가 치러질 경우, 경선 결과와 공천 과정의 공정성에 대한 논란이 불가피하다"며 "선거 이후 갈등과 불복 가능성도 배제하기 어렵다"고 말했다.


이어 "특검은 특정 인물을 보호하기 위한 수단이 아니라, 지방선거의 신뢰와 공정성을 확보하기 위한 절차"라고 주장했다.


그는 "의혹을 명확히 규명하지 못한다면 이번 지방선거는 시작부터 의심을 안고 갈 수밖에 없다"며 민주당의 입장 변화를 촉구했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
