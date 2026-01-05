부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
[속보]마두로, 뉴욕 맨해튼 연방법원 도착
2026년 01월 05일(월)
"먹는 순간 똥 냄새에 똥맛에 토할 뻔" 인천 유명 식당 충격 사진
"한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 여성들 사로잡은 K디저트
처참한 몰골로…캄보디아 갔다가 실종된 팔로워 2만 中 인플루언서 '노숙 생활'
이젠 부자들마저 "못 버틴다" 한달만에 '급반전'…환율·자산 불안에 퍼진 '경기 비관'
이혜훈·한동훈 동시 겨냥한 국민의힘
CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동
울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로
노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다
"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감