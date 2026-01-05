[신년사]이창재 대웅제약 대표 "출근길 설레고 미래 걱정 없는 회사 만들 것"

기존 경험과 지식을 넘어선 '높은 목표' 설정

의약품 넘어 데이터 기반 통합 헬스케어 확장

이창재 대웅제약 대표는 5일 서울 강남구 대웅제약 본사에서 열린 시무식에서 신년사를 통해 "지난해 우리가 이룬 성과는 단순한 숫자 이상의 의미를 갖는다"며 직원의 행복과 일하는 방식의 혁신을 기반으로 지속 가능한 성장을 이루기 위한 중장기 비전을 공유했다

이창재 대웅제약 대표는 5일 서울 강남구 대웅제약 본사에서 열린 시무식에서 신년사를 발표하고 있다. 대웅제약 AD 원본보기 아이콘

우선 이 대표는 "지난해 우리가 이룬 성과는 단순한 숫자 이상의 의미를 갖는다"며 "이는 일의 본질을 고민하고 문제를 해결하고자 했던 임직원들의 치열한 태도가 만들어낸 결과"라고 강조했다.

대웅제약은 지난해 펙수클루와 엔블로, 나보타 등 혁신 신약의 성장에 힘입어 견조한 실적을 거뒀다. 연구·개발(R&D) 분야에서도 의미 있는 성과가 나타나고 있다. 세계 최초 특발성 폐섬유증 치료제로 개발 중인 '베르시포로신'은 글로벌 임상 2상이 순조롭게 진행 중이며, 세마글루타이드 마이크로니들 패치는 임상 1상에 진입했다.

디지털 헬스케어 사업 역시 새로운 성장동력으로 자리 잡았다. AI (인공지능) 기반 병상 모니터링 시스템 '씽크'는 전국 1만3000여 병상에 공급됐다.

이 대표는 조직이 함께 지향해야 할 미래의 모습으로 직원의 행복을 꼽았다. 그는 "아침 출근길이 설레고, 미래에 대한 걱정이 없으며, 건강 걱정 없이 일에 몰입할 수 있다면 그것이 곧 직원이 행복한 직장"이라고 말했다.

일하기 좋은 환경의 궁극적인 목적은 성과로 이어지는 일하는 방식의 변화에 있다고 강조했다. 그는 "기존의 경험과 지식 방식으로는 충분하지 않다"며 주인정신과 높은 목표를 핵심 키워드로 제시했다. 이어 "대웅인은 과제의 주인으로서 책임과 방식까지 스스로 결정하는 사람"이라며 "미친 듯한 학습과 절실한 고민, 철저한 실행이 있을 때 비로소 성장하고 높은 목표에 도달할 수 있다"고 덧붙였다.

대웅제약은 이러한 조직 문화 혁신을 바탕으로 2026년을 혁신의 변곡점으로 삼아, 의약품 중심의 치료를 넘어 전 국민의 건강 데이터를 연결·관리하는 글로벌 헬스케어 기업으로 도약하겠다는 방침이다.

특히 24시간 전 국민 건강 모니터링 시스템 구축을 핵심 비전으로 제시했다. 병원과 일상의 건강 데이터를 하나로 연결해 예측·예방·진단·치료·사후 관리까지 아우르는 통합 헬스케어 생태계를 주도하겠다는 구상이다. 또한 AI 기반 R&D 혁신과 글로벌 사업 확대를 통해 '1품 1조' 블록버스터 비전 실현에도 속도를 낼 계획이다.

이 대표는 "장애물을 만났을 때 핑계의 대상이 아니라 극복의 대상으로 삼는 정글도 정신이 필요하다"며 "미친 듯이 학습하고 절실하게 고민하고 철저하게 몸부림치는 실천만이 위대한 결과를 만든다"고 했다. 그러면서 "여러분이 업계 최고의 전문가로 성장하는 그 길에 회사는 가장 든든한 조력자가 될 것"이라며 "출근하는 아침이 설레고, 미래와 건강 걱정 없는 회사를 함께 만들어가자"고 당부했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



