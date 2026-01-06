저평가 꼬리표 떼나…한국 증시, 구조 변화에 중장기 재도약 기대

지난해 한국 증시가 글로벌 시장 가운데 가장 높은 수익률을 기록한 가운데, 올해도 상승 흐름이 이어질 수 있을지가 투자자들의 관심사로 떠오르고 있다. 글로벌 완화적 금융 환경이 유지되는 상황에서 지배구조 개혁이 계획대로 추진될 경우, 한국 증시는 기존과 다른 밸류에이션 체계로 재평가될 여지가 있다는 분석이 나온다. 특히 과거 저평가의 원인으로 지목돼 온 구조적 요인이 완화될 경우, 중장기 상승 여력은 여전히 충분하다는 시각이다.

시장에서는 메모리 산업을 비롯한 핵심 제조업의 구조적 성장과 함께 방산·조선·전력·설비 등 실물 산업 전반의 경쟁력이 증시를 떠받칠 수 있다고 보고 있다. 다만 추가적인 도약을 위해서는 글로벌 유동성 환경과 자산시장 전반의 위험선호 회복 같은 외부 동력이 필요하다는 평가다. 지배구조 개선이 실제 집행과 신뢰로 이어질 경우, 그동안 제한적이었던 글로벌 자금 유입이 점진적으로 확대될 수 있다는 기대도 함께 제기된다.

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 716,000 전일대비 20,000 등락률 +2.87% 거래량 3,495,316 전일가 696,000 2026.01.06 13:42 기준 관련기사 코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합연초마다 기대 커지는 ‘1월 효과’…코스닥·중소형주 수급 변화 주목[굿모닝 증시]삼전 실적으로 쏠린 눈…코스피 랠리 기폭제 되나 전 종목 시세 보기 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 137,650 전일대비 450 등락률 -0.33% 거래량 35,544,370 전일가 138,100 2026.01.06 13:42 기준 관련기사 "인생샷 나왔다" 대통령 셀카의 '그 폰'…시진핑 선물 '샤오미 15 울트라'[써보니]러·우 전쟁 4년째 장기화…현대차의 러시아 딜레마코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합 전 종목 시세 보기 close , 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 175,100 전일대비 7,800 등락률 +4.66% 거래량 4,586,353 전일가 167,300 2026.01.06 13:42 기준 관련기사 연초마다 기대 커지는 ‘1월 효과’…코스닥·중소형주 수급 변화 주목한미반도체, 우주항공 필수 장비 EMI 쉴드 X 시리즈 출시오를 때 수익 높이려면 투자금이 넉넉해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 85,100 전일대비 1,900 등락률 +2.28% 거래량 7,895,481 전일가 83,200 2026.01.06 13:42 기준 관련기사 코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합연초마다 기대 커지는 ‘1월 효과’…코스닥·중소형주 수급 변화 주목코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 212,000 전일대비 2,500 등락률 +1.19% 거래량 1,067,550 전일가 209,500 2026.01.06 13:42 기준 관련기사 코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합셀트리온, 미국 브랜치버그 생산시설 개소지배구조 개혁과 유동성 기대…한국 증시 랠리, 올해도 이어질까 전 종목 시세 보기 close

