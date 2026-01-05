본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

구리시, ‘청년내일센터’ 신규 창업기업 모집…최대 5년 지원

이종구기자

입력2026.01.05 10:28

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

입주 공간부터 창업 조언·사업화 자금까지
최대 5년간 체계적 지원

경기 구리시(시장 백경현)는 5일부터 오는 20일까지 '구리시 청년내일센터'에 입주할 청년 창업기업을 공개 모집한다고 밝혔다.

구리시, 2026년 상반기 ‘청년내일센터’ 입주기업 모집 안내문. 구리시 제공

구리시, 2026년 상반기 ‘청년내일센터’ 입주기업 모집 안내문. 구리시 제공

AD
원본보기 아이콘

청년내일센터는 구리시 청년을 위한 창업지원 거점 공간으로, 기술력과 창의적인 아이디어를 갖춘 예비 창업자와 창업 5년 이내 기업을 발굴·육성해 청년 창업의 안정적인 성장과 정착을 지원하고 있다.


이번 모집을 통해 상주기업 4팀 내외, 비상주기업 15팀 내외를 선발할 예정이며, 서류심사와 발표평가를 거쳐 최종 입주기업을 선정한다.

신청 대상은 구리시에 거주하거나 생활 기반을 둔 만 15세 이상 39세 이하 청년으로, 기 창업자의 경우 공고일 기준 사업자등록 후 5년 이내 기업이어야 한다.


모집 분야는 ▲IT(정보 기술), BT(생명공학 기술), NT(나노기술), CT(문화기술) 등 기술 기반 벤처 분야 ▲그린(디지털) 뉴딜, 전자상거래, 첨단 식품 기술, 도시농업, 펫테크, 부동산 정보 기술 등 특화 분야 ▲교육·사회복지·서비스 등 일반창업 분야로 구분된다.


선정된 기업은 최대 5년간 청년내일센터에 입주할 수 있으며, ▲창업 조언 및 맞춤형 컨설팅 ▲사업화 자금 지원 ▲로고 및 홍보영상 제작 지원 ▲입주 사무실 및 회의실 등 센터 내 시설 무상 이용 등 창업 전 주기에 걸친 실질적인 지원을 받게 된다.

백경현 구리시장은 "청년내일센터는 청년 창업가들이 아이디어를 실현하고 지속 가능한 기업으로 성장할 수 있도록 돕는 핵심 거점"이라며 "청년들이 지역에서 도전하고 정착할 수 있도록 현장 중심의 창업지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.


이어 "창의적인 아이디어와 열정을 가진 청년들의 적극적인 참여를 기대한다"고 덧붙였다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, 피자집은 알고 있었다? 새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'국민 배우' 안성기 별세…한국 영화사 산증인 영면

1억 거품 걷힌 K팝…'K-DNA'로 황금기 재도약

"비싸서 못먹는데"…산지에선 버린다는 딸기 무슨 일?

스캔들 '0'의 성자, 영화 지킨 투사…'영원한 어른' 안성기

한국 영화 70년, 안성기가 곧 역사였다

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기