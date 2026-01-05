비글루, 2025 숏드라마 연말 결산 발표…톱10 모두 '로맨스'

韓 '심야 정주행·주말 몰아보기' 문화 확산

스푼랩스의 숏드라마 플랫폼 비글루는 2025년 숏드라마 시청 트렌드를 담은 연말 결산을 5일 발표했다.

지난해 비글루 이용자들은 전 세계적으로 총 500만 시간 이상 숏드라마를 시청했으며, 35세 이상 여성이 전체 시청의 과반을 차지했다.

숏드라마 장르는 '로맨스'가 압도적이었다. 한국·일본·미국 등 주요 국가 조회 수 상위 10개 작품이 모두 로맨스 장르로 나타났다. 다만, 로맨스 내 세부 선호도는 국가 간 차이를 보였다. 한국과 일본은 ▲고자극 ▲차도남 ▲키스 ▲청춘물 ▲막장 키워드가, 미국은 ▲고자극 ▲로맨틱한 ▲재벌 ▲운명 ▲순정 키워드가 인기를 끌었다.

국내의 경우, 총 200만 시간 이상 숏드라마가 시청됐으며 밤 11시부터 새벽 1시 사이에 가장 활발하게 소비되는 것으로 확인됐다. 이 시간대 시청량은 하루 평균 대비 최대 1.8배까지 증가했고, 주말에는 시청자 수가 평일 대비 15.5%, 시청 시간은 34% 더 높았다.

한국 이용자가 가장 많이 정주행한 숏드라마는 '해야만 하는 쉐어하우스2'가 1위를 차지했다. 이 작품은 2025년 비글루 신작 중 출시 초기 30일 기준 가장 흥행한 작품에서도 약 810만 조회 수를 기록해 1위에 올랐다.

최혁재 스푼랩스 대표는 "2025년은 숏드라마가 일상 속 새로운 몰입 콘텐츠로 자리 잡는 과정을 이용자들과 함께한 의미 있는 해였다"며 "올해에는 스토리텔링을 강화해 더욱 흡입력 있는 숏드라마 경험을 선보이겠다"고 했다.





