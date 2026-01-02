[신년사]남재관 컴투스 대표 "글로벌 IP 신작·AI 기술 역량 발휘"

"탄탄한 게임성…글로벌 팬들에 즐거움 선사"

남재관 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 29,950 전일대비 900 등락률 +3.10% 거래량 59,589 전일가 29,050 2026.01.02 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"컴투스, 일본 신작 흥행이 핵심 변수""최적화·발열도 문제 없어"…아이폰17 프로로 게임 퍼포먼스 ↑컴투스 글로벌 e스포츠 대회 'SWC'서 베트남 '푸' 우승…상금 10만달러 전 종목 시세 보기 close 대표이사가 그동안 축적해온 경험과 역량을 올해 세계 시장에서 크게 펼치겠다는 의지를 밝혔다.

남재관 컴투스 대표이사. 컴투스 제공 AD 원본보기 아이콘

남 대표는 2일 임직원에게 보낸 신년사를 통해 "'도원암귀', '가치아쿠타' 등 글로벌 유력 지식재산권(IP) 기반의 신작 게임을 개발하고 있다"며 이같이 전했다.

이어 "트리플 A급 대작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '프로젝트 ES'도 심혈을 기울여 준비하고 있다"며 "지난 시기의 치열한 교훈을 온전히 담아낸 탄탄한 게임성으로 전 세계 게임 팬들에게 깊이 있는 즐거움을 선사하는 강력한 IP가 구축될 것"이라고 자신했다.

남 대표는 지난해 게임 시장 경쟁 심화와 산업 전반을 둘러싼 환경이 빠르게 변화하는 가운데 지속가능한 성장 토대를 다지는 데 집중했다고 회고했다.

그러면서 "'서머너즈 워'와 야구 게임 라인업 등 핵심 IP가 여전히 견고한 경쟁력을 보이고 있다"며 "여기에 더해 글로벌 IP 기반의 신작 개발, 인공지능(AI) 기술 활용 확대, 새로운 플랫폼과 비즈니스 모델에 대한 연구 개발 등 미래 성장을 위한 준비도 착실히 이어왔다"고 부연했다.

그는 "기술 분야 혁신이 멈추지 않을 것이기에 AI 시대를 준비하고 새로운 사업 기회를 모색하기 위한 노력도 계속 이어가야 한다"며 "여러분이 책임감 있게 도전할 수 있도록 더 명확한 방향과 더 안정적인 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>