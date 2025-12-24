키크, 신세계·롯데免 신규 입점…면세 유통망 확장

글로벌 고객 접점 강화

커버써먼은 라이프스타일 테크 브랜드 '키크(keek)'가 신세계면세점 인천국제공항 제2터미널(T2)과 롯데면세점 명동 본점에 신규 입점했다고 24일 밝혔다.

키크는 커버써먼이 자체 개발한 스마트 원단 기술에 감각적인 디자인을 더해 실용성과 스타일을 겸비한 기능성 의류를 선보이고 있다. 대표 제품인 '필로우디(Pillowdy)'는 출시 이후 누적 판매량 10만 장을 돌파하며 여행은 물론 일상에서도 활용도 높은 아이템으로 자리 잡았다.

키크는 앞서 신세계면세점 인천국제공항 제1터미널(T1)과 명동점, 제주국제공항 JDC면세점 등에 입점해 글로벌 여행객과의 접점을 넓혀왔다. 이번 신규 입점은 국가별 고객층이 다변화되는 흐름에 발맞춰 고객 접근성을 확대하고 면세 유통 경쟁력을 한층 강화하기 위해 추진됐다.

이재호 커버써먼 대표는 "면세점은 다양한 국적의 고객과 소통하며 브랜드 가치를 전달할 수 있는 핵심 거점"이라며 "키크의 독보적인 기술력과 차별화된 브랜드 경험을 선보이고 글로벌·프리미엄 라이프스타일 테크 브랜드로서 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.





