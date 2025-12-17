강원문화재단, 2026년 예산 328억 확정…도민 문화향유·예술 지원 확대

강원문화재단, 2025년도 정기이사회 개최

2026년도 사업계획·취업규칙 정비 제규정 개정안 등 논의

강원문화재단(대표이사 신현상)은 올해 재단 운영의 성과를 되짚어 보고 2026년도 사업계획 및 취업규칙 정비를 위한 제규정 개정안 등을 논의하는 2025년도 정기이사회를 17일 재단 회의실에서 개최했다.

강원문화재단(대표이사 신현상)이 17일 '2025년도 정기이사회'를 개최하고 있다. 강원문화재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 정기이사회에서는 2025년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안 및 2026년도 사업계획 및 세입·세출 예산안, 정관 및 제규정 개정안 등 총 13건의 안건을 심의·의결했다.

특히 도 대표 문화예술기관으로서의 지속가능한 예술창작 환경 조성 및 문화역량 강화와 도민의 문화향유권 확대 및 지역문화 균형발전 도모, 강원 대표 문화예술 콘텐츠 활성화 및 글로벌 경쟁력 강화, 도민과 소통하고 혁신하는 ESG경영 실현을 목표로 한 2026년 사업계획에 대해 심도있게 논의했다.

재단의 2026년 세입·세출 예산은 ▲예술인 창작활동 지원 1억8376만원 ▲예술교육사업 5000만원 ▲예술인 복지지원사업 5058만원 ▲통합문화이용권 사업 11억9744만원 확대 등으로 2025년 당초 예산(312억690만원) 대비 올해 16억5169만원이 증액된 328억5859만원으로 심의·의결했다.

또한, 향후 노사갈등 예방을 위한 취업규칙 전부개정 신고를 위하여 재단 인사관리규정 및 복무규정 등 관련 제규정 개정안과 재단 육성기금의 안정적인 운용을 위한 방안에 대해 심의·의결했다.

강원문화재단 신현상 대표는 "남은 기간 올해를 잘 마무리하고 2026년에도 도민들의 문화예술 창작활동과 향유를 위한 도 대표 문화예술기관으로서의 역할을 다할 수 있도록 노력하겠다"며 "무엇보다 안정적인 재단운영을 통해 대내·외적으로 신뢰받는 문화재단이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>