코웨이, '2025 연말 감사제' 진행

코웨이는 오는 29일까지 '2025 연말 감사제'를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 프로모션은 코웨이 자사몰인 코웨이닷컴을 통해 진행되며 올해의 인기 제품을 렌털하는 고객에게 렌털료 반값 할인과 경품 증정을 비롯한 혜택을 제공한다.

올해 코웨이닷컴에서 가장 많이 사랑받은 'BEST 4' 제품은 ▲아이콘 정수기2 ▲스퀘어핏 공기청정기 ▲룰루 스스로케어 비데 ▲비렉스 트리플체어 안마의자로, 행사 기간 최대 12개월의 렌털료 반값 혜택으로 만나볼 수 있다. 해당 제품을 렌털하는 고객 중 추첨을 통해 400명에게는 '에르메스 오도렌지 베르테 바디 3종 세트'도 증정한다.

아울러 정수기·청정기·비데·침대 제품군 등 다양한 제품을 대상으로 최대 1년 동안 렌털료 반값 할인을 제공한다. 제품을 2대 이상 패키지로 렌털하는 고객에게는 렌털료 10% 할인 혜택과 함께 추첨을 통해 200명에게 20만원 상당의 '로얄크래프톤 라미스 커트러리 4인 세트'를 선물한다. 월 최대 3만원까지 추가 청구 할인을 받을 수 있는 코웨이 제휴카드 혜택도 준비됐다.

감사제에 대한 자세한 내용은 코웨이 공식 홈페이지 '코웨이닷컴'에서 확인할 수 있다.

코웨이 관계자는 "한 해 동안 코웨이에 보내주신 고객들의 성원에 보답하고자 이번 감사제를 준비했다"며 "성능과 디자인을 모두 인정받은 베스트 제품을 특별한 혜택으로 경험해 보시고, 풍성한 경품의 행운까지 누리시길 바란다"고 했다.





