금감원, 하반기 보험사 내부통제 워크숍 개최

금융감독원이 4일 보험사를 대상으로 금융소비자 보호 역량 강화 등을 위한 내부통제 워크숍을 열었다고 밝혔다.

이번 워크숍에서 금감원은 소비자보호 중심의 내부통제가 정착될 수 있도록 보험사 스스로 책무구조도에 기반해 내부통제 체계를 지속 점검·개선할 것을 당부했다.

소비자의 불안심리를 조장해 보험가입을 유도하는 허위·과장광고 근절과 소비자정보 유출 방지를 위한 보안체계 강화 등을 강조했다.

참석자들은 보여주기식 구호가 아닌 '진짜 소비자 보호'를 위해서는 보험업계가 함께 노력해야 한다는 데 공감대를 형성했다. 소비자보호 사각지대 예방을 위해 상품 설계·심사·판매 등 업무 全 과정에서의 소비자보호 강화 방안을 논의했다.

금감원 관계자는 "앞으로도 금융감독원은 워크숍, 간담회 등 다양한 채널을 통해 보험업계와 주요 현안을 논의하는 등 시장과 적극 소통할 것"이라며 "보험산업의 건전한 성장을 위해 보험사 스스로 소비자 보호 중심의 내부통제를 강화해 나가도록 적극 지원하고 내부통제 체계구축·운영의 적정성을 지속 점검할 예정"이라고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



