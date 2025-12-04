본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

금감원, 하반기 보험사 내부통제 워크숍 개최

최동현기자

입력2025.12.04 14:01

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금융감독원이 4일 보험사를 대상으로 금융소비자 보호 역량 강화 등을 위한 내부통제 워크숍을 열었다고 밝혔다.


이번 워크숍에서 금감원은 소비자보호 중심의 내부통제가 정착될 수 있도록 보험사 스스로 책무구조도에 기반해 내부통제 체계를 지속 점검·개선할 것을 당부했다.

금감원, 하반기 보험사 내부통제 워크숍 개최
AD
원본보기 아이콘

소비자의 불안심리를 조장해 보험가입을 유도하는 허위·과장광고 근절과 소비자정보 유출 방지를 위한 보안체계 강화 등을 강조했다.


참석자들은 보여주기식 구호가 아닌 '진짜 소비자 보호'를 위해서는 보험업계가 함께 노력해야 한다는 데 공감대를 형성했다. 소비자보호 사각지대 예방을 위해 상품 설계·심사·판매 등 업무 全 과정에서의 소비자보호 강화 방안을 논의했다.


금감원 관계자는 "앞으로도 금융감독원은 워크숍, 간담회 등 다양한 채널을 통해 보험업계와 주요 현안을 논의하는 등 시장과 적극 소통할 것"이라며 "보험산업의 건전한 성장을 위해 보험사 스스로 소비자 보호 중심의 내부통제를 강화해 나가도록 적극 지원하고 내부통제 체계구축·운영의 적정성을 지속 점검할 예정"이라고 말했다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김수용 '귓불주름' 심혈관 질환?…전문가 "노화 현상, 덜컥 걱정은 일러"

"한국 오빠와 데이트하세요" 한류 여성팬 낚으려던 '사이트' 알고보니

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡은?

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

세운지구 찾은 오세훈 "보존·개발 양립 가능"…첫삽까진 첩첩산중

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기