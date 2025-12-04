본문 바로가기
핑크퐁 '베베핀', 일본 완구 시장 1위 올라

이종길기자

입력2025.12.04 09:16

아마존 저팬 두 부문 석권

더핑크퐁컴퍼니는 지난 10월 출시한 '베베핀 마더구스 패드'가 아마존 저팬 완구 카테고리에서 '음악 완구'와 '피아노 키보드 악기' 부문 1위를 동시에 기록했다고 4일 밝혔다.


영미권 인기곡 열 곡과 다양한 음향 효과를 탑재한 피아노 건반형 완구다. 멜로디·동요·자유 연주 등 세 가지 놀이 모드로 영유아의 소근육 발달과 창의적 놀이를 돕는다. 함께 출시된 베베핀 사운드북과 베베핀 영어카드버스도 각각 아마존 저팬 톱 10에 진입했다.

베베핀은 핑크퐁과 아기상어를 잇는 차세대 글로벌 지적재산(IP)으로 평가받는다. 한국 애니메이션 최초로 미국을 포함한 11개국 넷플릭스 키즈 부문 1위, 25개국 톱 10에 올랐다.


유튜브도 더핑크퐁컴퍼니 채널 가운데 가장 빠른 14개월 만에 다이아몬드 버튼을 획득했다. 현재 누적 구독자는 7000만 명, 조회 수는 450억 회다. 지난 10월부터는 일본 5대 지상파 채널 가운데 하나인 TBS를 통해 방영되고 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
