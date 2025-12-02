본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

대륜, SKT 이어 쿠팡 사태도 집단소송…"美 본사 책임 여부 검토"

김보경기자

입력2025.12.02 13:37

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

법무법인 대륜, 소송참여 의사 밝혀
개인정보·IT 특화 변호사로 TF 구성

SK텔레콤 유심 정보 유출 사건에 대해 집단소송을 제기했던 법무법인 대륜이 쿠팡 개인정보 유출 관련 소송에도 참여하겠다고 2일 밝혔다.

김국일 대륜 대표 연합뉴스

김국일 대륜 대표 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

쿠팡은 약 3370만개의 고객 계정에서 이름, 이메일 주소, 배송지 주소, 전화번호 등 개인정보가 유출된 것으로 파악되고 있다. 쿠팡은 5개월 전부터 개인 정보를 탈취하려는 시도가 있었음에도 이를 인지하지 못해 질타를 받고 있으며 추가 피해에 대한 우려도 나오고 있다.


대륜은 이날 개인정보보호 및 IT 분야에 특화된 전문 변호사들을 중심으로 전담 태스크포스(TF)를 구성하고 본격적인 대응에 나선다는 방침이다. 필요 시 디지털포렌식 센터 소속 전문가들을 TF에 투입해 피해자들의 디바이스 접근 기록 등 다양한 기술적 증거를 확보·분석할 계획이다.

특히 대륜은 쿠팡 미국 본사 차원의 책임 여부도 검토하고 있다. 그 결과에 따라 적용될 수 있는 과징금·제재 수준이 완전히 달라질 수 있기 때문이다.


대륜 측은 "미국 본사가 정보처리의 실질적 통제자인지 여부에 따라 국내법뿐 아니라 국제 기준에 근거한 훨씬 더 엄격한 책임 규명 절차가 가능해진다"고 밝혔다.


김국일 대륜 경영대표는 "대규모 정보 유출 사태에 전문성을 갖춘 로펌으로서 기업의 법적·윤리적 책임을 엄정히 물을 것"이라고 말했다.

앞서 대륜은 지난 5월 SKT 유심 정보 유출 사건에서도 집단소송을 제기하고, 유영상 SKT 대표 등 보안 책임자들을 업무상 배임 및 업무방해 혐의로 고소하는 등 법적 대응을 진행 중이다.


이러한 경험을 토대로 이번 쿠팡 집단소송에서도 전문적인 증거 분석 역량과 대규모 피해자 대응 시스템을 적용해 피해자 보호에 나선다는 방침이다. 쿠팡 집단소송과 관련한 구체적인 정보는 법무법인 대륜 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하는 핵심 스펙은 "이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

쿠팡 탈퇴 왜 이리 복잡해?…"산 넘고 물 건너 바다 건너야" 분통

스트레스 풀려는 신입사원 혼밥 가려다…"같이 먹자" 부장님 말에 '깜짝'

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

두번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

올 수능, 가채점 분석하니…최상위권은 '영어'가 변수

새로운 이슈 보기