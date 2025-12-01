"남일 같지 않아"…배우 진태현, 트럭 사고로 숨진 마라토너 애도

마라톤 대회 중 교통사고로 숨진 마라토너 추모

"다시는 일어나선 안된다" 안전대책 촉구

배우 진태현이 마라톤 대회 도중 트럭에 치여 뇌사 상태에 빠졌다가 끝내 숨진 20대 마라톤 선수를 추모했다.

배우 진태현의 모습과 그가 자신의 인스타그램에 게시한 추모글. 진태현 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

진태현은 지난달 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에 "지난 11월 충북 역전마라톤의 큰 사고로 힘겹게 병마와 사투했던 고 김 선수가 오늘 새벽 하늘나라로 떠났다"며 "다시는 돌아올 수 없지만 이제는 행복하게 달렸으면 좋겠다"고 애도했다.

마라토너의 양부모를 맡고 있는 그는 "남의 일 같지 않다. 딸의 동기 선수라 계속 소식을 접하며 며칠간 기도로 회복을 바랐지만 결국 부고 소식을 듣게 됐다"며 안타까움을 전했다.

진태현은 "앞으로 다시는 이런 사고가 일어나지 않도록 모두가 철저하게 살펴봐야 할 것 같다"며 "누구보다 열심히 운동하려고 했던 2000년생 선수를 이렇게 떠나보내는 말도 안 되는 상황은 다시는 일어나선 안 된다"고 강조했다.

이어 "고인이 좋은 곳에서 평안하길 바란다. 유가족도 모두 잘 이겨내시길 진심으로 기도한다"며 "그냥 잊히는 선수가 아닌 멋있는 마라토너로 기억되었으면 좋겠다"고 전했다.

앞서 지난달 10일 충북 옥천군에서 열린 한 마라톤 대회에서 청주시청 직장운동경기부 소속 A씨는 80대 B씨가 운전하던 1t 포터 트럭에 치여 크게 다친 뒤 뇌사 상태에 빠졌다. 이후 연명 치료를 받아온 A씨는 전날 오전 1시30분쯤 치료를 받던 병원에서 끝내 숨졌다.

사고 당시 대회는 편도 2차로 중 2차로만 차량 통행이 통제된 상태였다. 경찰 조사 결과 1차로를 주행하던 B씨의 트럭이 차선을 갑자기 변경하면서 선두를 달리던 A씨와 충돌한 것으로 파악됐다.

B씨는 "전방 신호등을 보느라 선수를 미처 보지 못했다"고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 B씨 혐의를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 변경하고 사건을 검찰에 불구속 송치할 예정이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>