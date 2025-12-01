본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

해싯 "차기 美 Fed 의장 지명시 기꺼이 맡겠다"

뉴욕=권해영특파원

입력2025.12.01 01:56

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

폭스뉴스 인터뷰

차기 미국 연방준비제도(Fed) 의장 유력 후보로 거론되는 케빈 해싯 미국 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 도널드 트럼프 대통령이 자신을 지명한다면 기꺼이 의장직을 맡을 의향이 있다고 30일(현지시간) 밝혔다.


케빈 해싯 미국 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장.

케빈 해싯 미국 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장.

AD
원본보기 아이콘

해싯 위원장은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 "최근 관련 정보가 일부 흘러나왔는데 그 중 가장 반가웠던 점은 대통령이 훌륭한 후보군을 폭넓게 갖고 있다는 사실이었다"며 "누가 지명되더라도 현재보다는 훨씬 나은 선택이 될 것"이라고 말했다.

또 자신의 차기 Fed 의장설 보도 이후 글로벌 채권 금리 벤치마크인 미국 10년 만기 국채 금리가 하락한 데 대해 "대통령의 결정이 임박했다는 신호가 시장에 긍정적으로 작용한 것"이라며 "시장은 Fed의 새로운 리더십을 원하고 있고 트럼프 대통령 역시 다른 인물을 지명하려는 것으로 보인다"고 설명했다.


그동안 해싯 위원장을 둘러싼 차기 Fed 의장 지명설은 꾸준히 제기됐지만 그가 '지명 시 봉사하겠다'고 공개적으로 밝힌 것은 이번이 처음이다. 그만큼 해싯 위원장의 지명 가능성이 높게 평가된다는 의미로 풀이된다.


해싯 위원장은 추수감사절 연휴 기간 소비자 매출이 큰 폭으로 늘어난 데 대해 "트럼프 대통령 집권 이후 소득이 크게 증가했다"며 "추가 소득이 생기고 정부 셧다운(일시적 업무정지)이 끝나면서 소비자들이 다시 매장을 찾을 여유를 느끼고 있다"고 말했다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"숙소 없어서 151만원 호텔 묵었다" 주장에…'강력 경고' 나선 中당국 "숙소 없어서 151만원 호텔 묵었다" 주장에…'강력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이러다 밥상에서 사라지겠네"…서민 '울상' 만드는 '피시플레이션'

"나와 만나려면 돈 필요해" 브래드 피트 로맨스 스캠에 또 속았다

"진짜 다 사도 돼?"…폐지 줍는 할머니에 '무제한 카드' 건넨 유튜버

언론사 공개 저격 나선 백악관…'치욕의 전당' 신설

"휴대전화·인스타 금지" 통제에 분노한 13세 딸, 어머니 살해

홍콩 당국 "아파트 화재참사 사망자 146명으로 증가"

스위스, '여성 軍 의무복무 도입' 국민투표 오늘 진행…정부는 반대

새로운 이슈 보기