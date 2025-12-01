해싯 "차기 美 Fed 의장 지명시 기꺼이 맡겠다"

폭스뉴스 인터뷰

차기 미국 연방준비제도(Fed) 의장 유력 후보로 거론되는 케빈 해싯 미국 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 도널드 트럼프 대통령이 자신을 지명한다면 기꺼이 의장직을 맡을 의향이 있다고 30일(현지시간) 밝혔다.

케빈 해싯 미국 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장.

해싯 위원장은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 "최근 관련 정보가 일부 흘러나왔는데 그 중 가장 반가웠던 점은 대통령이 훌륭한 후보군을 폭넓게 갖고 있다는 사실이었다"며 "누가 지명되더라도 현재보다는 훨씬 나은 선택이 될 것"이라고 말했다.

또 자신의 차기 Fed 의장설 보도 이후 글로벌 채권 금리 벤치마크인 미국 10년 만기 국채 금리가 하락한 데 대해 "대통령의 결정이 임박했다는 신호가 시장에 긍정적으로 작용한 것"이라며 "시장은 Fed의 새로운 리더십을 원하고 있고 트럼프 대통령 역시 다른 인물을 지명하려는 것으로 보인다"고 설명했다.

그동안 해싯 위원장을 둘러싼 차기 Fed 의장 지명설은 꾸준히 제기됐지만 그가 '지명 시 봉사하겠다'고 공개적으로 밝힌 것은 이번이 처음이다. 그만큼 해싯 위원장의 지명 가능성이 높게 평가된다는 의미로 풀이된다.

해싯 위원장은 추수감사절 연휴 기간 소비자 매출이 큰 폭으로 늘어난 데 대해 "트럼프 대통령 집권 이후 소득이 크게 증가했다"며 "추가 소득이 생기고 정부 셧다운(일시적 업무정지)이 끝나면서 소비자들이 다시 매장을 찾을 여유를 느끼고 있다"고 말했다.





