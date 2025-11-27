본문 바로가기
金총리, '계엄버스' 육군 법무실장 근신 취소…"재검토"

장희준기자

입력2025.11.27 18:13

근신 징계 가볍다고 판단한 듯

김민석 국무총리가 이른바 '계엄버스'에 탑승했다가 근신 처분을 받은 육군 법무실장의 징계를 "엄정하게 재검토하라"며 취소했다. 근신 처분 징계가 약하다는 취지다.


김민석 총리는 27일 이재명 대통령의 승인을 받아 육군 법무실장 김상환 준장에 대한 국방부 장관의 근신 10일 징계처분을 즉시 취소하라는 긴급 지시를 내렸다. 그러면서 안규백 국방부 장관에게 "징계 절차에 즉각 다시 착수해 신속하게 마무리하라"고 지시했다.

김상환 육군본부 법무실장. 연합뉴스

김상환 육군본부 법무실장. 연합뉴스

김 총리는 "김 준장은 군 내 법질서 준수에 중대한 책임을 지는 육군 법무실장으로서 당시 참모총장이자 계엄사령관이었던 대장 박안수에게 '지체 없는 계엄 해제'를 건의하거나 조언할 의무가 있음에도 이러한 의무를 이행하지 않았다"며 "문제점이 있음을 알면서도 계엄 버스에 탑승하는 등 중한 문제가 있다"고 지적했다. 그러면서 "국방부가 징계 절차를 진행하는 과정에서 미처 살펴보지 못한 사안이 없도록 엄정하게 재검토해달라"고 주문했다.


근신은 견책 다음으로 수위가 낮은 경징계인 만큼 사안의 중대성을 고려해 보다 무거운 처분을 내리라는 취지로 보인다. 김 실장은 박안수 전 사령관 지시로 비상계엄 당시 서울행 버스에 탄 육군본부 참모 34명 중 1명이다. 이 버스는 국회가 비상계엄 해제를 의결한 뒤인 지난해 12월4일 새벽 3시께 계룡대 육군본부에서 서울로 출발했다가 30분 뒤 복귀했다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
